Ein Münchner in Langerringen

Hundling und sein Trio bieten unter anderem das neue Album Stravanza di Monaco

Man kennt ihn schon in Schwabmünchen, den Hundling, sowohl im übertragenen Sinn als auch als Musiker. Und er kommt wieder, der Phil Heckenstaller, alias Hundling, und zwar diesmal am Samstag, 17. Februar, im Gemeindezentrum Langerringen.

Eigentlich ist Hundling ja eine Gemeinde in Frankreich mit 1400 Einwohnern, auch wenn das Wort sehr bayrisch klingt. Der Münchner Phil Heckenstaller zielt mit seinem Pseudonym aber vor allem auf die mundartliche Bedeutung ab: gewiefter Kerl, Schlitzohr. So sieht er sich selbst. Er kommt lässig daher, und bezieht das Wort auch irgendwie auf seine Musik. Denn der niederbayrische Wahlmünchner liebt den Münchner Dialekt, in dem er ausschließlich singt. Und auch der Inhalt seiner Lieder hat eine gewisse Schlitzohrigkeit.

Er schreibt alle Lieder selbst

Hundling ist aber eigentlich vorrangig ein guter Beobachter seiner Umgebung und bringt das Leben um ihn herum auf den Punkt, mal lustig, mal spitzig, mal fühlend, mal einfach nur beschreibend. Alles, was er auf der Bühne bietet, schreibt er selbst. Da geht es um den Breznkönig, um den Golddandler, ums Wischkastl und natürlich auch um die Liebe, alles in beschwingt bayrisch leichtem Stil.

Seine musikalische Heimat kann der Wahl-Untergiesinger nicht verleugnen. Er war Mitbegründer von Les Babacools, liebt Blues Rock, Folk, Georg Danzer, Wolfgang Ambros, mag die Spider Murphy Gang, die Stones, den US-West-Coast-Sound, J.J Cale und hat daraus seinen ganz eigenen Stil entwickelt: bayrisch Americana.

Weil er ein akribischer Arbeiter ist und in den Corona-Jahren viel Zeit hatte, schrieb der preisgekrönte Musiker zwölf neue Songs, teilweise autobiographisch, die er auf der Bühne zusammen mit seinen alten Gassenhauern aus zehn Jahre Hundling mit seinem Trio präsentiert. Die neue Platte heißt Stravanza di Monaco.

Seine Musik ist melodiös, kommt entspannt daher, lädt zum Mitgrooven ein und erzeugt eine ansteckende Stimmung. Doch Phil Heckenstaller macht mehr als Musik. Er setzt sich für seine bayrische Heimat ein, für die Natur und unterstützt Obdachlose so gut wie möglich. Seine Grundeinstellung ist sozial engagiert und das bringt er auch meist in seinen Liedern zum Ausdruck.

Karten für den Abend im Gemeindezentrum Langerringen (Pfarrgasse 3) am Samstag, 17. Februar, gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen oder im Internet.