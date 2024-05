Ein Partnerschaftsbesuch im Zeichen der Olympischen Spiele          

Langerringer waren zu Besuch in der Partnergemeinde La Baconnière. Nächstes Jahr wird das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft gefeiert.

Am Pfingstwochenende reisten 29 Erwachsene und zwölf Jugendliche zum Familien- und Jugendaustausch in die Partnergemeinde La Baconnière in der Mayenne. Nach einem herzlichen Empfang durch die Gastfamilien klang der Pfingstsamstag für die Gäste in den Familien aus. Am Sonntag hatte die Gemeinde La Baconnière zu einem Empfang vor der Sporthalle eingeladen. Deren Bürgermeister David Besneux begrüßte dabei seine Langerringer Amtskollegen Marcus Knoll und Stefan Baur. Nach einem anschließenden Picknick stand der Nachmittag im Vorzeichen der Olympischen Spiele in Paris.

Gäste und Gastfamilien feierten in der Sporthalle einen Einzug wie bei den Olympischen Spielen. In sportlichen und lustigen Verkleidungen wurden französische Regionen, weltweit Nationen und viele Sportarten dargestellt. Den Einzug moderierten Alain Gouvenou, der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees La Baconnière, Fabienne Lefeuvre und von deutscher Seite Karola Piel. Im Anschluss konnten sich dann alle bei sportlichen und geselligen Spielen in und vor der Sporthalle beteiligen.

Französische und deutsche Jugendliche hatten in wenigen Stunden einen gemeinsamen Tanz einstudiert. Foto: Konrad Dobler

Die Reisegruppe aus Langerringen hatte hierzu mit zwei Spielen beigetragen. Der festliche Abend im „Salle de Fete“ wurde mit Essen und Musik gefeiert. Die französischen und deutschen Jugendlichen hatten in kurzer Zeit zwei Tänze einstudiert, die unter großem Beifall aufgeführt wurden.

Die Langerringer besichtigten auch LeMans

Der Pfingstmontag stand dann ganz im Zeichen der Familien mit Ausflügen in die nähere und weitere Umgebung. Die Jugend verbrachte den Tag im „Parc de Loisirs Colmont“ mit Klettern und anderen Vergnügungen. Ein weiterer Höhepunkt im Besuchsprogramm war am Dienstag der gemeinsame Ausflug nach Le Mans. Im Museum an der Rennstrecke der „24-Stunden“ konnte die 100-jährige Geschichte des Rennens bewundert werden. Neben dem ersten Siegerauto von 1923 bis zu den heutigen Rennboliden war alles geboten. Beim Besuch der mittelterlichen Altstadt von Le Mans am Nachmittag wurde deutlich, dass diese Stadt viel mehr als nur Automobilsport zu bieten hat.

Traditionell fand dann am letzten Besuchsabend das gemeinsame Essen der Gastfamilien und Gäste statt. Dabei wurde von französischer Seite die offizielle Einladung für den Besuch im kommenden Jahr ausgesprochen. Der Familien- und Jugendaustauch 2025 wird ganz im Zeichen des 25-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Partnerschaft stehen. Die französischen Gastfamilien würden sich besonders freuen, wenn vom 7. bis 11. Juni 2025 mehr als 100 Gäste aus Langerringen dieses Jubiläum mitfeiern würden.

