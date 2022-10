Eine der ältesten Stiftungen im Landkreis hat ihren Ursprung in Langerringen

Mit einem Festgottesdienst in der Langerringer Pfarrkirche St. Gallus feiert die Johann-Müller-Altenheimstiftung am Sonntag um 10 Uhr ihr 500-jähriges Bestehen.

Sie ist eine der ältesten Stiftungen im Landkreis Augsburg: Der Langerringer und Augsburger Johann Müller hielt in seinem Testament vom 8. April 1521 fest, dass ein Siechenhaus für Arme gebaut werden soll. Wie hoch das vererbte Stiftungsvermögen war, geht aus dem Testament nicht hervor. Aber es war wohl auch mit Grundbesitz verbunden. Die Stiftung wurde durch das Domkapitel Augsburg im Jahre 1522 besiegelt, deshalb gilt dies als das Gründungsjahr.

Über den Stifter Johann Müller ist bekannt, dass er ein Bauernsohn aus Westerringen war, der später nach Augsburg übersiedelte und dennoch seiner Heimat treu blieb. Mit seiner Stiftung ging er sogar als ihr Wohltäter in die Ortsgeschichte ein. Was er in Augsburg getan hat und wie er zu einem offenbar beträchtlichen Wohlstand kam, ist bis heute nicht bekannt.

Stiftungsgründer Johann Müller ließ ein Haus für Kranke und Mittellose bauen

In den Langerringer Geschichtsaufzeichnungen ist der Bau eines Siechenhauses durch den Stiftungsgründer Johann Müller verzeichnet. Es diente zur Aufnahme von mittellosen und kranken Menschen und wurde deshalb "Leprosenhaus", nach der damals grassierenden Lepra-Krankheit, genannt. Als weitere Zustifter werden der Domprobst Andreas Rem von Kötz mit 600 Gulden im Jahr 1587 und Pfarrer Christoph Merod von Tannhausen im Ries mit 1000 Gulden im Jahr 1601 genannt. 1617 steuerte das Domkapitel 500 Gulden zur Verpflegung von Armen und Kranken aus dem Testament eines Chorvikars dazu.

Im westlich der Singold und damit ursprünglich etwas abgeschieden vom Hauptort gelegenen Langerringer Leprosenhaus wurden jahrhundertelang arme und kranke Menschen aufgenommen. 1729 wurde das Haus durch Anbau einer Krankenabteilung vergrößert. Im Jahr 1815 war das Kapital der Stiftung auf 20.850 Gulden angewachsen. Seit 1890 betrieb die Stiftung im Leprosenhaus ein reines Altenheim. Das historische Gebäude musste erst im Jahre 1967 dem Neubau des jetzigen Altenheimes weichen. Durch Baumaßnahmen wurde das neue Altenheim bis 1999 zur Aufnahme von 78 Bewohnern erweitert.

Mit der Erweiterung entstand ab 2012 das Haus in Untermeitingen

Im Jahr 2012 entschied der Stiftungsrat, das Pflegeangebot auf die Region auszuweiten und das Haus Lechfeld in Untermeitingen mit 60 weiteren Pflegeplätzen zu bauen. Mit dessen Fertigstellung im Jahre 2016 wurde dann die grundlegende Modernisierung eines Bauteils im Langerringer Altenheim möglich, der am 2. Juni 2017 eingeweiht wurde. Das jüngste Projekt der Johann-Müller-Altenheimstiftung ist die Tagespflegeeinrichtung und die Seniorenberatungsstelle im neu erbauten "Schorerhof" an der Hauptstraße, wo die Stiftung heute ihren Verwaltungssitz hat.

„Das 500-jährige Jubiläum ist ein großartiges Ereignis. Bemerkenswert ist, dass die Einrichtung in ihrer langen Geschichte bis heute nichts an Bedeutung verloren hat. Da sind wir einer Vielzahl von Menschen vieler Generationen zum Dank für Ihr Wirken verpflichtet", sagte Bürgermeister und Stiftungsvorsitzender Marcus Knoll. Er zieht auch einen Vergleich zu früher: "Es geht heute nicht mehr nur um Pflege. Gefragt ist mehr und mehr eine gesamtheitliche Begleitung älter werdender Mitmenschen in allen Lebenslagen. Unser Bestreben ist es, den sich ändernden Bedürfnissen stets bestmöglich gerecht zu werden. Vermutlich ist das auch im Sinne Johann Müllers. Ich glaube, er würde sich schon darüber freuen, wie sich seine Stiftung entwickelt hat.“

Das Programm auf einen Blick

10 Uhr Festgottesdienst mit Domkapitular und Bistumshistoriker Dr. Thomas Groll; direkt anschließend in der Pfarrkirche - Ansprachen von Stiftungsvorstand und Bürgermeister; Marcus Knoll sowie Landrat Martin Sailer; Festvortrag von Kunsthistorikerin Renate Mäder, Danksagungen

ca. 14.30 Uhr Serenade im Garten des Hauses Langerringen mit dem Blasorchester des Musikvereins Langerringen

ca. 15.30 Uhr Serenade im Garten des Hauses Lechfeld, Untermeitingen, mit der Musikkapelle Untermeitingen

Das ist die Johann-Müller-Altenheimstiftung

Der Stiftungsrat der Johann-Müller-Altenheimstiftung besteht aus dem Bürgermeister Marcus Knoll als Vorsitzendem, Altbürgermeister Konrad Dobler als stellvertretendem Vorsitzenden, Zweitem Bürgermeister Stefan Baur, Gemeinderat Dr. Andreas Rohrer, Regina Hinz und Beate Schulze-Zech. Stiftungspfleger sind Michael Brzeski, Dr. Alexander Meyer und Cornelia Niefenecker. Im Haus Langerringen stehen den Bewohnern heute rund 60 Einzel- und Zweibettzimmer sowie im Haus Lechfeld 60 Einzelzimmer zur Verfügung. Im neu erbauten Schorerhof unterhält die Stiftung ihre Verwaltung und betreibt die Seniorenberatung sowie eine Tagespflegeeinrichtung mit 15 Plätzen. Die Johann-Müller-Altenheimstiftung beschäftigt rund 180 Arbeitnehmer.