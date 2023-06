Erinnerungen an die alte Käsküche in Langerringen

Das Gebäude ist 125 Jahre alt und wurde seit 1990 zu einem Wohnhaus für die Käsküchen-Wohngemeinschaft in Langerringen umgebaut.

Mit einem gemütlichen "Käs-Feschtle" mit kulinarischen Leckerbissen aus und mit Käse für Nachbarn und Freunde feierte die Käsküchen-Wohngemeinschaft (WG) das 125-jährige Bestehen ihres heutigen Wohnhauses. Stefan Mayer hat die frühere „Obere Käserei“ in der Schwabmühlhauser Straße in Langerringen im Jahre 1990 von der Genossenschaftskäserei erworben. Ein im Haus noch vorhandenes Schild weist aus, dass diese Genossenschaft von Langerringer Landwirten im Jahre 1897 gegründet wurde. Ein Jahr später wurde dann die „Käskuch“ gebaut.

Landwirte brachten zweimal täglich Milch

Generationen von Landwirten brachten zweimal täglich die Milch von ihren Kuhställen mit einem Handwagen dorthin, wo sie gesammelt und von Milchlastern abgeholt wurde. Meist war das die Aufgabe der Bauernkinder. Beim Käs-Feschtle waren einige Besucher da, die sich noch lebhaft daran erinnern können.

Die aktuelle Käsküchen-WG feierte ein "Käs-Fest": (von links) Katharina Mayer, Alexandra Sann, Benedikt Mayer, Stefan Mayer und Silke Aubele. Foto: Hieronymus Schneider

In den späten Jahren bis Ende der 1980er-Jahre war die Firma „Chester“, später „Kraft-Käsewerk“ in Schwabmünchen der Hauptabnehmer. Die Genossenschaft beschäftigte lange Zeit einen eigenen Käser, der eigene Erzeugnisse und Rücklieferungen von „Chester“ und „Kraft“, aber auch Freibankerzeugnisse verkaufte. Im Gebäude befand sich auch eine „Linde Gemeinschafts-Gefrieranlage“. Mitglieder der Genossenschaft hatten dort Fächer, in denen sie Fleisch und Wurst aus Hausschlachtungen oder auch Torten vor Familienfeiern einfrieren oder kühl lagern konnten.

Der Kauf dieses Gebäudes war der Grund, warum Stefan Mayer von Kaufbeuren nach Langerringen zog. Inzwischen wurde es innen und mit einem Anbau zu einem Wohnhaus umgebaut. Die charakteristische Außenansicht aus roten Ziegelsteinen blieb aber bis heute erhalten.