Erneut gezündelt? Bei abgebrannter Gartenhütte brennt es wieder

Sind kleine Brandstifter in Langerringen unterwegs? Der Verdacht liegt laut Polizei zumindest nahe. Denn am Montagnachmittag hat es auf einem unbewohnten Grundstück erneut gebrannt. Hier hatten die Flammen wie berichtet erst am Sonntagabend Flammen eine Gartenhütte zerstört.

Vor erneutem Brand in Langerringen verlässt Kind Grundstück

Anwohner hatten am Montag das erneute Feuer im Bereich des Holzverschlags rechtzeitig gesehen und konnten es in der Anfangsphase löschen und die Feuerwehr alarmieren, wie die Polizei mitteilt. In einer gemauerten Garage waren ebenfalls Rückstände eines kleinen Feuers festzustellen. In der Vergangenheit wurden mehrmals spielende Kinder auf dem Grundstück gesehen. Auch gestern sah eine Zeugin laut Polizei kurz vor Feststellung des Feuers ein Kind, welches das Grundstück verließ. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und bitte um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (mjk)