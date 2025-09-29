Icon Menü
Langerringen erweitert Asylunterkunft für Geflüchtete auf 28 Plätze – alle Infos!

Langerringen

Mehr Plätze in der Asylunterkunft in Langerringen

Die zweite Unterkunft für Geflüchtete in Langerringen wird auf 28 Personen erweitert. Aber noch sind keine Bewohner da.
Von Hieronymus Schneider
    28 statt 22 Asylbewerber sollen in Langerringen unterkommen.
    28 statt 22 Asylbewerber sollen in Langerringen unterkommen. Foto: Uli Deck, dpa

    Seit Juni ist bekannt, dass Langerringen eine zweite Asylunterkunft bekommt. Das Landratsamt Augsburg hat ein leer stehendes Zweifamilienhaus im Finkenweg dafür angemietet. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Juni der Umnutzung des Wohnhauses in eine Asylunterkunft für zunächst 22 Personen zugestimmt. Nun wurde die Personenzahl auf 28 erhöht, ohne dass bauliche Veränderungen am Gebäude vorgenommen werden. „Die räumlichen Verhältnisse lassen das zu und sind mit der ersten Asylunterkunft in der Viktor-von-Scheffel-Straße vergleichbar“, sagte Bürgermeister Marcus Knoll. Er verwies darauf, dass es auch dank eines großen Helferkreises bisher keine Probleme gab.

