Mehr Plätze in der Asylunterkunft in Langerringen

Seit Juni ist bekannt, dass Langerringen eine zweite Asylunterkunft bekommt. Das Landratsamt Augsburg hat ein leer stehendes Zweifamilienhaus im Finkenweg dafür angemietet. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung im Juni der Umnutzung des Wohnhauses in eine Asylunterkunft für zunächst 22 Personen zugestimmt. Nun wurde die Personenzahl auf 28 erhöht, ohne dass bauliche Veränderungen am Gebäude vorgenommen werden. „Die räumlichen Verhältnisse lassen das zu und sind mit der ersten Asylunterkunft in der Viktor-von-Scheffel-Straße vergleichbar“, sagte Bürgermeister Marcus Knoll. Er verwies darauf, dass es auch dank eines großen Helferkreises bisher keine Probleme gab.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86853 Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Asylunterkunft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis