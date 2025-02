Folkmusik von preisgekrönten Künstlern

Mit dem Duo Gudrun Walther und Andy Cutting sind zwei Folk-Ausnahmemusiker miteinander auf Tournee und kommen auf Einladung der Buchhandlung Schmid am Freitag, 21. Februar, ins Gemeindezentrum in Langerringen. In ihren Heimatländern zählen Gudrun Walther und Andy Cutting zu den bekanntesten Musikern ihres Genres und wurden mehrfach mit Preisen wie dem BBC- Folk-Award und dem Irish-Music-Award ausgezeichnet.

Ihre Musik ist wie ein Schlagabtausch von Argumenten

Ihr Debüt-Album Conversations gewann den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ihr Zusammenspiel ist geprägt von Empathie und Spontanität. Mit diatonischem Akkordeon, Violine und Gesang sind sie minimalistisch besetzt, erreichen aber maximale Intensität. Sie verzichten auf die Sicherheit von festen Arrangements. Alles ist direkt, live und entsteht im Moment. Ihre Musik ist wie ein Gespräch, ein Austausch von Gedanken oder Gefühlen. Neben der absoluten Beherrschung ihrer Instrumente steht neben der Virtuosität das magische Eintauchen in das Wunderland der Töne.

Andy Cutting wurde dreimal mit dem BBC-Folk-Award als „Musician of the Year” ausgezeichnet. Als Solist zieht er sein Publikum in den Bann und das verschaffte ihm international einen exzellenten Ruf. Cutting arbeitet viel als Live- und Studiomusiker in der englischen Folkszene und hat unter anderen mit Kate Rusby, John McCusker, June Tabor und Martin Simpson gespielt, auch außerhalb des Genres zum Beispiel mit Sting und John Illsley von den Dire Straits im Studio oder mit The Who im Konzert in der ausverkauften Royal Albert Hall.

Sie tour mit Cara durch Europa, USA und Australien

Gudrun Walther ist eine der bekanntesten Folkmusikerinnen Deutschlands. Sie arbeitete in vielen verschiedenen Projekten. Allen voran tourt sie mit ihrer multinationalen Band Cara durch ganz Europa, die USA und Australien. Zusammen mit Jürgen Treyz, mit dem sie auch schon in Schwabmünchen gastierte, zählt sie zu den führenden Vertretern des Deutschfolk-Revivals. Auch sie durfte sich über Preise wie den der deutschen Schallplattenkritik, den deutschen Folkförderpreis, Irish-Music-Award, die Freiburger Leiter und den Kaarster Stern freuen. Als Studiomusikerin ist sie auf vielen Genres übergreifend zu hören, tritt als Solistin mit Orchester auf und arbeitet als Produzentin und Co-Produzentin.

Karten für das Konzert von Gudrun Walther und Andy Cutting im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen am Freitag, 21. Februar, ab 20 Uhr gibt es im Internet oder in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.