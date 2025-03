Freundschaft über Grenzen: 25 Jahre Partnerschaftsverein in Langerringen

Die Generalversammlung des Partnerschaftsvereins Langerringen diente auch der Vorbereitung für die Jubiläumsfeier mit dem Besuch der Familien und der Jugend in La Baconnière am Pfingstwochenende vom 7. bis 11. Juni. Genau vor 25 Jahren wurde dort an einem heißen Pfingstsonntag die erste offizielle Partnerschaftsurkunde von den damaligen Bürgermeistern Eugéne Coquemont und Hermann Urban unterzeichnet. Nun organisiert Urbans Nachfolger Konrad Dobler als Vorsitzender des Partnerschaftsvereins das Jubiläum auf Langerringer Seite und dessen Nachfolger Marcus Knoll wird als amtierender Bürgermeister an der Spitze der Besuchergruppe stehen. Die Reise beginnt am Samstagmorgen um fünf Uhr mit dem Bus. Einige Teilnehmer fahren mit Privatautos, Wohnmobilen und einer auch mit dem Motorrad in die rund 1.200 Kilometer entfernte Partnergemeinde.

Dieses Programm erwartet die Reisenden

Am Pfingstsonntag um 11 Uhr empfängt Bürgermeister David Besneux die Gäste zum offiziellen Festakt im Rathaus von La Baconnière und am Abend wird im Gemeindesaal mit einem Essen, Musik und Tanz gefeiert. Der Montag wird traditionell bei den Gastfamilien verbracht oder zu privaten Ausflügen genutzt. Die Jugendlichen aus beiden Gemeinden fahren zur Küstenstadt St. Malo zum Strandsegeln und machen ihr eigenes Programm. Unter anderem wird ein Tischtennisspiel mit der Mannschaft der Gastgeber ausgetragen. Am Dienstag steht der Besuch der bretonischen Hauptstadt Rennes mit historischer Altstadt und dem Parlament auf dem Programm. Die Langerringer Reisegruppe wird vom Schlagzeugensemble „Ad Astra“ begleitet, welches bei den Feierlichkeiten für Stimmung sorgt. Bisher haben sich 82 Personen, darunter 15 Jugendliche, angemeldet. „Es dürfen aber zum Jubiläum ruhig 100 Besucher in die Partnergemeinde reisen. Im Bus sind noch rund 20 Plätze frei“, sagte Konrad Dobler. Anmeldungen nimmt er telefonisch unter 08248/517 oder 0175/2968779 (auch über WhatsApp) oder an die E-Mail-Adresse konrad.dobler@web.de entgegen. Der Preis für die Busfahrt beträgt 180 Euro für Erwachsene und 100 Euro für Jugendliche. Der Aufenthalt bei den Gastgebern ist kostenfrei. Das letzte Vorbereitungstreffen der Reisegruppe findet am Donnerstag, 22. Mai, um 20 Uhr im Gasthaus „Deutsches Haus“ statt.

Das Ergebnis der Neuwahlen

Bei der Versammlung wurde das Vorstandsteam von den 40 anwesenden Mitgliedern komplett für weitere drei Jahre wiedergewählt. Als neuer Jugendvertreter wurde Sebastian Hartmann neben Katja Starkmann in den Beirat gewählt. Der Verein mit 157 Mitgliedern wird von Konrad Dobler als ersten und Rudolf Kempter als zweiten Vorsitzenden geführt. Kassenwartin ist Beate Schulze-Zech und Schriftführerin Sabine Wagner. Der Beirat besteht aus dem Gründungsvorsitzenden Jean-Pierre Kremer, Johannes Piel und Rony Schneider, sowie der Jugendvertretung mit Katja Starkmann und Sebastian Hartmann. Bürgermeister Marcus Knoll ist von Amts wegen Vorstandsmitglied. Die Kasse wird von Maria Hienle und Johannes Bihler geprüft.

Langerringen Langerringen: Partnerschaftsverein ehrt Gründungsmitglieder Hieronymus Schneider Icon Favorit Icon Favorit speichern