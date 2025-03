Führung des Fischereivereins ist vakant

Zum Abschluss des Jubiläumsjahres zum 50-jährigen Bestehen traf den Fischereiverein Langerringen ein herber Verlust. Vorsitzender Franz Erber, der den Verein viele Jahre mit Leidenschaft und Engagement führte, musste sein Amt im November aus gesundheitlichen Gründen niederlegen. Bei der 51. Generalversammlung standen nun die turnusmäßigen Neuwahlen des Vorstands an.

Die Mitglieder beschlossen, vorerst keinen neuen Vorsitzenden zu wählen. Vielmehr soll der Zweite Vorsitzende Roland Rommel den Fischereiverein kommissarisch führen, bis sich ein geeigneter Nachfolger von Franz Erber für eine langjährige Führung herauskristallisiert. Zur Unterstützung Rommels wurde der Vorstand durch die Wahl von drei weiteren Beisitzern erweitert. Bernd Schwarzenbacher, Martin Müller und Matthias Frank verstärken nun das Vorstandsteam. Auch der Gerätewart Johann Schätzenmaier erhält mit Andreas Müller eine zweite Kraft zur Seite, und Thomas Hirschner unterstützt künftig Edelbert Greiner bei der Kassenprüfung.

Hohe Gewässertemperaturen werden für Fische zum Problem

Gewässerwart Markus Strohmaier berichtete vom Fischbesatz und den Schutzmaßnahmen an der vereinseigenen Teichanlage, dem Bagger- und Birkensee, sowie an der Gennach und dem Lüsslegraben. 474 Arbeitsstunden wurden dabei geleistet, etwa die Hälfte davon vom Vorstand. Strohmaier sprach das Problem der hohen Gewässertemperaturen in der Gennach an. Bei im September gemessenen Spitzenwerten von 28 Grad am Tag und einem Mittelwert von 24 Grad können Forellen nicht überleben, deren Wohlfühltemperatur bei 14 Grad liege. Der größte Fang des Jahres war ein 93 Zentimeter langer und 7,3 Kilogramm schwerer Hecht aus dem Gennacher Birkensee. Auch der Fang von Karpfen konnte sich sehen lassen und der Bestand von Signalkrebsen in der Gennach habe nicht abgenommen. Eine besondere Herausforderung brachte das Hochwasser aufgrund Starkregens Anfang Juni. Dabei lief der Birkensee auf die angrenzenden Wiesen über und eine Unmenge von Fischen wurde mitgeschwemmt. Die Rettung lief so ab, dass die Fische mit Frontladern aus den unter Wasser stehenden Wiesen aufgesammelt und in den Birkensee zurückgekippt wurden. „Wie viele Fische aber über den Kanal in die Wertach wegschwammen, weiß man nicht“, sagte Strohmaier.

Bürgermeister sichert Unterstützung zu

Bürgermeister Marcus Knoll lobte das soziale Engagement des Vereins, welches sich in der erfolgreichen Jugendarbeit, den Aktionen beim Ferienprogramm von Anfang an, auch bei Führungen für Senioren an der Teichanlage zeige. Er versprach, den Verein bei den Fischereirechten im „Mayr-See“ nach Kiesabbau und Renaturierung zu unterstützen. Zum Schutz der Fischerei soll der Badebetrieb am angrenzenden Baggersee auf die Seite der Betonstraße begrenzt und Badezeiten festgelegt werden. Der kommissarische Vorsitzende Roland Rommel gab die Herstellung eines Stromanschlusses an der Fischerhütte als nächstes Ziel bekannt.

Verdiente Mitglieder

Der Vizepräsident des Fischereiverbandes Schwaben, Peter Steinle, ehrte Franz Martin für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein und Verband mit der silbernen Nadel. Die für Hermann Zech vorgesehene Goldene Nadel für 50 Jahre plus Vorstandsfunktionen konnte dieser wegen Erkrankung nicht entgegennehmen. Für besondere Verdienste in der Ausübung von Vorstandsfunktionen erhielten Roland Rommel und Stefan Weimeir die silberne Ehrennadel des Landesfischereiverbands Bayern.

Der Vorstand des Fischereivereins wurde neu gewählt: (hinten, von links) Peter Steinle (Fischereiverband), Roland Rommel, Andreas Müller, Stefan Weimeir, Bernd Schwarzenbacher, Jan Kast, Florian Asam, Johann Schätzenmaier, Markus Strohmaier, Alexandra Stuhler, Peter Martin, Matthias Groll, (vorne, von links) Bürgermeister Marcus Knoll, Alexander Strohmaier und Matthias Frank. Foto: Schneider

Der Verein auf einen Blick Der Verein hat aktuell 178 Mitglieder. Das sind die Posten im Vorstand: Erster Vorsitzender derzeit nicht besetzt, Zweiter Vorsitzender Roland Rommel, Kassenwart Stefan Weimeir, Erste Schriftführerin Alexandra Stuhler, Zweiter Schriftführer Alexander Strohmaier, Gewässerwarte Markus Strohmaier und Florian Asam, Gerätewarte Johann Schätzenmaier und Andreas Müller, Jugendwarte Jan Kast und Peter Martin, Beisitzer Matthias Groll, Armin Vogt, Bernd Schwarzenbacher, Martin Müller und Matthias Frank, Kassenprüfer Edelbert Greiner und Thomas Hirschner, Mitglieder des Ehrengerichts Richard Frank (wie bisher), Karl Botzenhardt und Lorenz Egger (neu).