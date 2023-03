Gemeinde Langerringen baut Schulden ab

Die finanzielle Lage der Gemeinde hat sich etwas entspannt. Es gibt auch eine neue Kindergartensatzung.

Der Haushaltsplan 2023 wurde im Langerringer Gemeinderat nach intensiven Vorberatungen einstimmig verabschiedet. Wie Kämmerin Bettina Knoll erläuterte, bleibt die finanzielle Lage angespannt.

Der Gesamtschuldenstand betrug zum Jahresende 2022 rund 6,8 Millionen Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung der 4077 Einwohner von 1677 Euro. Durch planmäßige Tilgungen von rund 1,2 Millionen und Rückzahlung einer Fremdfinanzierung von rund 600.000 Euro sollen die Schulden bis zum Jahresende auf rund fünf Millionen (pro Kopf 1227 Euro) gesenkt werden. Neue Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen. "Die jährlichen Tilgungsverpflichtungen sind auch die nächsten Jahre sehr hoch", sagte Betttina Knoll. Für 2023 sind rund 1,2 Millionen Euro dafür eingeplant. Darin ist auch die Tilgung eines größeren Darlehens für den Neubau des Hauses für Kinder enthalten.

Höhere Personalausgaben

Das Gesamtvolumen des Haushalts reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um knapp zehn Prozent auf rund 16,9 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt steigt von 7,7 auf 9,2 Millionen an. Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt kommen durch deutlich höhere Personalkosten (2,8 Millionen Euro) zustande – Neueinstellungen mit vorübergehenden Doppelbesetzungen und Höhergruppierungen.

Gemeinde geht von höheren Steuereinnahmen aus

Die Einnahmenseite wurde bereits durch Anpassung der Hebesätze bei den Grundsteuern auf 350 Prozent und bei der Gewerbesteuer auf 340 Prozent verbessert. Bei der Einkommens- und Umsatzsteuerbeteiligung (rund 3,1 Millionen Euro), der Schlüsselzuweisung (rund eine Million Euro) und der Gewerbesteuer (1,9 Millionen Euro) könne von höheren Einnahmen ausgegangen werden. Aus dem Vermögenshaushalt sollen Investitionen in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro für restliche Bauprojekte bei den Kindergärten, der Erschließung der Baugebiete, für den Kernwegeausbau und die Sanierung von Straßen und Wegen möglich werden. Für den Erwerb von Grundstücken sind rund 370.000 Euro vorgesehen. Die Gemeinde verfügt noch über Flächen im Gewerbegebiet und den Baugebieten an der Hurlacher und Linderhofstraße, die im Jahr 2023 und später verkauft werden können.

Kindergartengebühren bleiben unverändert

Die Kindergartenbenutzungssatzung wurde grundlegend neu gefasst, weil sich die gesetzlichen Regelungen und Anforderungen an die Einrichtungen gegenüber der seit 1987 nur in Teilen veränderten Satzung grundlegend geändert haben. Signifikante Änderungen sind die Einführung von Dringlichkeitsstufen, falls nicht genügend Plätze vorhanden sind, sowie die Begrenzung der Betreuungszusage für auswärtige Kinder auf ein Jahr. Auch die Abmeldung eines Kindes nur zum Ende des Betreuungsjahres, ausgenommen bei Wegzug, sowie die Anzeigepflichten von Krankheiten und der Nachweis ärztlicher Untersuchungen und Impfungen wurden geregelt. Die Satzung sieht auch Härtefallregelungen vor.

Was Eltern freut: Die Gebühren bleiben unverändert. Neu ist lediglich, dass das Spiel- und Getränkegeld sowie weitere Portfoliokosten nun in die Gebühr eingerechnet wurden. In der Summe ergibt sich laut Gemeinde sogar eine geringe Einsparung für die Eltern. Die Monatsgebühr für Kinder unter drei Jahren bewegt sich je nach Buchungszeit zwischen 205 und 255 Euro. Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr zwischen 140 und 200 Euro. Eltern von Krippenkindern erhalten einen staatlichen Zuschuss von 100 Euro pro Monat.

Stadtwerke Augsburg sind verantwortlich

Bürgermeister Markus Knoll teilte mit, dass die technische Betriebsführung der Wasserversorgungseinrichtungen Langerringen und Schwabmühlhausen auf die Stadtwerke Augsburg Wasser übertragen worden sei. Störungen sollen bei der Betriebsbereitschaft unter Telefon 08232/9603-33 gemeldet werden. Am 18. März findet die Flursäuberungsaktion in der Gemeinde statt. Ausweichtermin bei schlechter Witterung ist der 1. April.