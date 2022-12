Gemeinderat Langerringen entscheidet über mehr Bauplätze und mehr Tempo 30

Plus Der Gemeinderat Langerringen hat mehrere Bauprojekte befürwortet. Außerdem gilt künftig an mehr Straßenabschnitten im Ort Tempo 30.

Der Gemeinderat Langerringen hat sich in seiner aktuellen Sitzung mit zahlreichen Bauanfragen beschäftigt. Außerdem gibt es eine neue Tempo-30-Zone.