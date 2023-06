Grandioser Auftakt des Langerringer Feuerwehrfestes

Bürgermeister Marcus Knoll eröffnete das Fest am Feiertag mit dem Bieranstich. Am Abend zuvor brachten "das Dampfnudelgebläse" und "die Fäaschtbänkler" das Zelt schon zum Kochen.

Das Fest zum 150-jährigen Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Langerringen begann bei traumhaftem Wetter mit einem grandiosen Stimmungsabend im großen Festzelt. Mehr als 2500 Besucherinnen und Besucher standen dichtgedrängt im großen Festzelt.

Marcus Knoll zapfte das erste Fass Bier an. Foto: Hieronymus Schneider

Auf Biertische und Bänke wurde gänzlich verzichtet. Schon "das Dampfnudelgebläse", ein spezielles Ensemble des Langerringer Musikvereins unter der Leitung von Franz Baur, heizte die Stimmung gehörig an. Als dann die Hauptband des Abends, die fünf Herren der Schweizer Kultband „Fäaschtbänkler“ um 21.30 Uhr die Bühne betraten, flippte das Publikum vollends aus. Viele der treuen Fans waren sogar mit Bussen aus nah und fern angereist und die Band aus dem Dreiländereck Schweiz-Österreich-Deutschland erfüllte alle Erwartungen mit einer Mischung aus modern interpretierter Blasmusik mit Popschlagern und auch selbst komponierten besinnlichen Stücken. Bis spät in die Nacht ging die Bierzeltgaudi mit dem Diskjockey Sepp noch weiter.

Die Fäaschtbänkler brachten das Zelt zum Kochen. Foto: Tamara König

Am Feiertag folgten Bieranstich und Gaudiwettbewerb

Am nächsten Tag wurde die Fronleichnamsprozession gleich mit dem Zug der Langerringer Vereine mit Fahnenabordnungen von der Kirche bis zum Festzelt fortgesetzt. Die Langerringer Musikkapelle führte den Zug an und spielte den Tusch zur offiziellen Eröffnung des Feuerwehrfestes mit Bieranstich durch den Schirmherrn und Bürgermeister Marcus Knoll um 11 Uhr. Unter den Augen von Kommandant Thomas Vogt, dem Feuerwehrvereinsvorsitzenden Karl Reute und umrahmt von den Festdamen reichte ihm Andreas Rest als Repräsentant der Hasenbrauerei den Zapfhahn und den Schlägel. Ohne auch nur einen Spritzer zu vergießen, zapfte Marcus Knoll das Fass an und sagte: „Es gibt für einen Bürgermeister nichts Schöneres, als so ein Fest im eigenen Dorf eröffnen zu dürfen“.

Die ersten Maßen gingen an die Festdamen, die Feuerwehrführung und an die Ehrengäste. Etliche Bürgermeister und Gemeinderäte aus den umliegenden Gemeinden und andere Politiker waren zum Festauftakt gekommen. Auch eine Delegation von Feuerwehrmännern aus der französischen Partnergemeinde La Baconnière traf rechtzeitig ein. Nach dem Mittagstisch gab es ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet von den Feuerwehr- und Landfrauen. Die Musikkapelle Langerringen unterhielt die Gäste im nunmehr mit Bierzeltgarnituren bestückten Festzelt auf angenehmste Weise. Am Nachmittag begann der Gaudiwettbewerb mit Preisverleihung um 18 Uhr und am zweiten Abend spielte die Langerringer Band Solid Age ein Repertoire aus Pop, Rock und Brass.

Die französischen Feuerwehrleute wurden von Bürgermeister Marcus Knoll und Konrad Dobler begrüßt. Foto: Hieronymus Schneider

Das große Feuerwehrfest geht in die nächste Runde

Am Samstag lassen es dann um 14.30 Uhr über 150 Böllerschützen zum 25-jährigen Bestehen des Böllerschützenvereins Langerringen so richtig krachen. Den dritten Bierzeltabend gestaltet die bekannte Partyband „Die Troglauer“ ab 21 Uhr. Das große Finale am Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9 Uhr und der Fahrzeugweihe des neuen Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20 im Festzelt. Danach spielt die Langerringer Musikkapelle zum Frühschoppen und Mittagstisch auf.

Zum großen Festumzug um 14 Uhr stellen sich 137 Gruppen, viele davon mit Festwagen, beim Festzelt auf und ziehen mit elf Musikkapellen durch das Dorf. Neben den örtlichen Vereinen sind auch viele Feuerwehren aus der Nachbarschaft und ein Corso mit historischen Feuerwehr-Oldtimern, sowie die „Interessengemeinschaft von Gestern und alt´s Glump“ mit Traktorgespannen aus alten Zeiten dabei. Nach dem Festumzug spielt die Musikkapelle „Waidigel“ zum Fahneneinzug und Festausklang bei freiem Eintritt im Zelt auf. Zum Abschluss erleuchtet ein Feuerwerk gegen 22 Uhr den abendlichen Himmel.