Langerringen/Hiltenfingen

Wallfahrerunglück vor 30 Jahren: Das Leid ist immer noch präsent

Plus Die Hiltenfinger Pfarrgemeinde gedenkt mit einem Gottesdienst dem Wallfahrerunglück vor 30 Jahren auf dem Weg nach Andechs.

Von Hieronymus Schneider

Diese Unglücksnacht vom 11. Juni 1993 mit vier Toten und mehreren Verletzten ist immer noch allgegenwärtig, das wurde beim Gedenkgottesdienst zum 30. Jahrestag wieder deutlich. Domkapitular Michael Kreuzer war in Vertretung des Bischofs Bertram Meier aus Augsburg gekommen und Pfarrer Sebastian Kandeth rief knapp 60 Ministrantinnen und Ministranten aus der gesamten Pfarreiengemeinschaft zusammen.

Tödliches Unglück bei Langerringen: Es war dunkel und regnete leicht

Eigentlich sollte der Gottesdienst an dem Bildstock stattfinden, der an der Unglücksstelle an der Straße zwischen Langerringen und Untermeitingen errichtet wurde. Doch der Regen am Sonntagmorgen verhinderte dies und so wurde die Gedenkfeier in die Langerringer Pfarrkirche St. Gallus verlegt. Die Bedrückung der Besucher war deutlich zu spüren, als Pfarrer Kandeth die Erinnerung mit Worten wachrief: „Die Pilgergruppe war nach einem Gottesdienst in Hiltenfingen aufgebrochen und gegen 22.15 Uhr auf dem Weg zwischen Langerringen und Untermeitingen. Einen Gehweg gab es damals noch nicht, es war dunkel und es regnete leicht, aber die Gruppe war gut gesichert. Aus einer Kurve raste ein Auto auf sie zu und wich nicht aus. Etwa die Hälfte der Pilger konnte noch zur Seite springen, aber in die anderen fuhr das Auto ungebremst hinein. Vier Menschen waren tot und 20 zum Teil schwer verletzt.“

