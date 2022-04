Langerringen

11:53 Uhr

Hotel, Elektrofahrzeuge, Ölmühlen: Was ins neue Gewerbegebiet kommt

Bianca und Fabian Weber gründen im Gewerbegebiet Langerringen den Sitz der Firma "Motocult Car Bike and more".

Plus Im Gewerbegebiet Nord in Langerringen sind die ersten Bagger schon angerollt. Welche Gewerbebetriebe sich dort ansiedeln.

Von Hieronymus Schneider

Lange Zeit tat sich nichts seit der Erschließung des Langerringer Gewerbegebiets Nord im Jahr 2018. Nun hat Bürgermeister Marcus Knoll bei der Bürgerversammlung verkündet, welche Grundstücke bereits an Unternehmen verkauft wurden. Das etwa sechs Hektar große Areal ist an die südliche Umgehungsstraße der Stadt Schwabmünchen angebunden. Nach archäologischen Funden, insbesondere einer römischen Villa Rustica, wurde die Straßenbezeichnung "Am Römergut" gewählt. Rund 1,7 Hektar verbleiben noch im Eigentum der Gemeinde und werden für weitere nachhaltige Ansiedlungen zurückgehalten.

