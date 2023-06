Langerringen

"Ich glaube, noch viel für meine Heimatgemeinde tun zu können"

Plus Es ist Halbzeit in den Rathäusern – so auch in Langerringen. Eine Zwischenbilanz von Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll.

Von Hieronymus Schneider

Herr Knoll, wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?



Markus Knoll: Der Glasfaserausbau, der Neubau und die Neueröffnung des Kinderhauses St. Leonhard mit neuer Leitungsstruktur auch in unseren anderen Kindergärten, der laufende Prozess eines Generationswechsels an allen leitenden Stellen der Verwaltung und deren Neustrukturierung, das noch laufende Innenentwicklungskonzept und die lang anhaltenden, verschiedenen Anstrengungen zur Verbesserung der Nahversorgung, die positive Entwicklung unseres Gewerbegebiets Nord, die allmählich sichtbar wird, und auch die Energiewende, die wir als kleine Landgemeinde für viele andere Kommunen vorbildlich in Angriff genommen haben.

Im Rückblick auf die jüngsten drei Jahre: Was ist Ihre positivste Erinnerung?



Knoll: Aktuell ist das sicher die jetzt gelungene Ansiedlung eines V mini im Ortskern in der Hauptstraße 53 zur Verbesserung der Nahversorgung, die sehr gut zu Langerringen passt. Vor allem nach dem traurigen Scheitern des Dorfladenprojekts freue ich mich darüber wirklich riesig! Abgesehen davon finde ich es aber auch bemerkenswert, wie wir in sehr enger Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden ein in vielen Punkten beispielhaftes Realisierungsmodell zur Nutzung des enormen Potenzials zur Windenergienutzung bei uns angelegt haben.

