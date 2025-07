Neues vom Trinkwasser und aus dem Gewerbegebiet

Gut zwei Wochen ist es her, dass es einen plötzlichen Trinkwasser-Notstand in Langerringen und seinen Ortsteilen Gennach und Schwabmühlhausen mit Falkenberg und Schwabaich gab. Wegen eines doppelten Rohrbruchs in der Wasserleitung des Staudenwasser-Zweckverbands bei Siebnach waren die Menschen in diesem Gebiet von Donnerstagabend bis zum Samstagmorgen teilweise ganz ohne Trinkwasser. Es gibt zwar einen Trinkwasserverbund mit der Stadt Schwabmünchen und der wurde auch bald hergestellt. Doch das half nur den Menschen in Langerringen, für die anderen Ortsteile reichte der Druck nicht aus. Gennach und Schwabmühlhausen blieben bis zum Samstagmorgen ohne Wasser. Besonders hart traf das die Viehhalter sowie den Gennacher Musikverein, der sein Festwochenende zum 100-jährigen Jubiläum absagen musste.

Das Fest der Musikkapelle wird Anfang August nachgeholt

Um solche Trinkwasserausfälle zu vermeiden, hat der Gemeinderat schon Anfang des Jahres beschlossen, an der Grenze zu Schwabmünchen eine Druckerhöhungsanlage in einen Schacht der Wasserleitung einzubauen. Bürgermeister Markus Knoll teilte in der Gemeinderatssitzung mit, dass die Submission des Ingenieurbüros Tremel nun abgeschlossen ist und die Aufträge für die Arbeiten am Schacht und den Umbau der Rohrleitung mit Abzweigung zu den benachbarten Gewerbebetrieben vergeben werden können. Die Kosten für diese Anlage, die bei Druckabfall automatisch einschaltet und den Druck auf 3,5 Bar erhöht, werden auf rund 300.000 Euro veranschlagt. „Dann werden die Haushalte einen Bruch der Hauptleitung wohl gar nicht mehr merken“, begründete Knoll diese Investition. Das Fest der Musikkapelle Gennach wird nun am Wochenende 1. bis 3. August nachgeholt.

Rat stimmt Ansiedlung eines Bauunternehmens zu

In der Nachbarschaft des in die Höhe wachsenden Umweltkompetenzzentrums im Gewerbegebiet Nord siedelt sich ein Bauunternehmen an. Dem Antrag auf Neubau einer Halle mit Werkstatt, Büro, Ausstellungshalle und Betriebsleiterwohnung wurde das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Die Halle hat drei Vollgeschosse und ein Teil-Untergeschoss in Hanglage. Die Gebäudehöhe wurde um 30 Zentimeter auf 15 Meter erhöht. Ebenso wurde die Erweiterung eines bestehenden Metzgereibetriebs in der Gennacher Dorfstraße durch Anbau eines Lager- und Kühlraumes befürwortet. Wegen der Versiegelung der Grundstücksfläche muss das Niederschlagswasser in einen Sickerschacht auf dem Nachbargrundstück abgeleitet werden. Dieses Grundstück gehört der Gemeinde, die das Einleitungsrecht dinglich im Grundbuch sichert.