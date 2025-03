Katastrophenkompetenz aus dem Mühlviertel

„Uns haut nix um, wir stehen ja eh schon am Hang.“ So sagen es die Mühlviertler über sich selbst – und wer Stefan Leonhardsberger erlebt, versteht sofort, wie viel Haltung in so einem Satz steckt.

Zwei Stunden lang erzählte der gebürtige Mühlviertler von den kleinen und großen Katastrophen des Alltags. Und das so charmant, dass man ihm sogar eine 14-stündige Urlaubsfahrt mit drei Kindern gerne abnimmt. Der Mittlere verteilte übrigens schon nach einer Viertelstunde einen „Quetschie“ im ganzen Auto. Es waren solche Bilder, die hängen bleiben – genauso wie die 920 Euro Parkgebühr an der Côte d’Azur oder die zerbrochene Lieblingstasse der Lebensgefährtin. Die ist Spanierin - temperamentvoll, und bringt ihren „Estefán“ im besten Fall ins Schwitzen, im schlimmsten vor ein innerfamiliäres Tribunal. Leonhardsberger baute keine klassischen Witze – er erzählte, spielte, verdichtete. Seine Stärke ist der Blick fürs Detail – und seine Art, daraus Musik und Tempo zu machen. Wenn er mit Grabesstimme Grönemeyers „Der Weg“ anstimmte, um das Leiden am Männerschnupfen zu beschreiben, war das gleichzeitig Parodie und fast schon rührend. Dazu ein Rap über das Lastenrad, ein paar Gitarrenriffs – und fertig war ein Abend zwischen Alltag und Abgrund. Am Ende fügte sich alles klug zusammen. Es gab ein Happy End, einen erfolgreichen Antrag und sehr viel Applaus. Und eine erfreuliche Aussicht: Am 4. März 2026 wird Stefan Leonhardsberger voraussichtlich mit seinem neuen Programm zur Vorpremiere in Langerringen zu Gast sein.

