Auto landet in Feld: 26.000 Euro Schaden

In einem Feld bei Langerringen endete am frühen Samstagabend eine Autofahrt. Der Grund dafür lag wohl am Zustand des Fahrers.

Der 37-Jährige war auf der Staatsstraße 2035 von Lamerdingen kommend in Richtung Langerringen unterwegs. Im Bereich einer lang gezogenen Kurve kam er nach links von der Fahrbahn ab. Erst nach etwa 200 Metern kam der Wagen in einem Feld zum Stehen. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei dem 37-Jährigen Alkoholgeruch. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Mann hatte Alkohol getrunken. Der Test ergab einen Wert von 0,82 Promille. Deshalb musste der Fahrer auch zur Blutentnahme. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Nachts mit 0,8 Promille am Steuer

Am Sonntag unterband die Polizei eine weitere Alkoholfahrt. In Klosterlechfeld hielt eine Streife um 1.20 Uhr ein Auto zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei bemerkten die Polizeibeamten, dass der 41-jährige Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. (AZ)