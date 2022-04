Kommen Windräder auf dem Hochfeld bei Langerringen?

Plus Der Klimawandel und die Energieversorgungskrise waren Themen bei der Bürgerbersammlung in Langerringen.

In Sichtweite drehen sich bereits zwei Windräder: Kommen jetzt weitere in den südlichen Landkreis? Das wollte Jürgen Schropp wissen, und fragte, ob die Gemeinde Ambitionen zum Bau von Windrädern auf dem Hochfeld habe.