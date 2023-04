Kratzer im Autolack: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat einen BMW zerkratzt.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Samstag, 22. April, einen geparkten BMW an der rechten Seite zerkratzt. Der Wagen stand in der Straße "Am Bach" im Langerringer Ortsteil Gennach. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 2000 Euro. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (AZ)