Im Landkreis-Süden soll ein großes "Umweltkompetenzzentrum" entstehen

Der Landkreis baut zwischen Schwabmünchen und Langerringen einen Wertstoffhof der Zukunft. Er soll Vorbildcharakter haben und ein erster Schritt hin zum neuen Wertstoffhofkonzept sein.

Für rund sieben Millionen Euro soll zwischen Schwabmünchen und Langerringen ein "Umweltkompetenzzentrum" entstehen. Es soll nach Mitteilung des Landkreises mehrere Funktionen erhalten.

Auf dem verkehrsgünstig gelegenen Gelände im Langerringer Gewerbegebiet wird zwischen 2024 und 2026 ein Wertstoffhof mit Problemmüllannahme gebaut. Dort soll auch der künftige Betriebssitz des Abfallwirtschaftsbetriebs sein – er ist bislang im Schwabmünchner Zentrum zu finden. Auch ein Gebrauchtwarenkaufhaus sowie ein Informationszentrum für Schulklassen sollen entstehen.

Mit dem Kompetenzzentrum will der Landkreis nach eigener Mitteilung demonstrieren, wie die "Abfallwirtschaft der Zukunft" aussehen kann: Jeder kann an mindestens fünf Tagen in der Woche Abfälle abliefern – überdacht und bequem. Denn laut Landkreis können Wertstoffe von oben in Container geworfen werden. Außerdem könnten das ganze Jahr über Problemstoffe sowie Baustellenabfälle, Feuerlöscher oder auch Altreifen abgegeben werden. Bislang ist das nur an bestimmten Tagen und nur nach Ankündigung auf den verschiedenen Wertstoffhöfen im Augsburger Land möglich.

Umweltkompetenzzentrum in Langerringen: Was das neue Konzept bedeutet

Das geplante "Umweltkompetenzzentrum" in Langerringen ist nach Angaben des Landkreises das erste Großbauprojekt im Zusammenhang mit dem Wertstoffkonzept 2035. Es sieht vor, dass mehr als die Hälfte der bislang 50 Sammelstellen im Landkreis aufgegeben werden. Dafür sollen zentrale, größere und vor allem moderne Wertstoffhöfe entstehen. In einigen ländlichen Kommunen wächst deshalb die Sorge, dass bald weiter gefahren werden muss, um alte Möbel oder Technik zu entsorgen. Auch Unterschriften werden gesammelt, beispielsweise in Oberottmarshausen. Dort wird die Studie zum neuen Konzept kritisch hinterfragt. Im Gemeinderat wurde das Thema besprochen und fraktionsübergreifend formuliert: "Die Studie verfolgte nicht das Ziel, betriebswirtschaftlich bessere Ergebnisse für die Gemeinden des Landkreises zu erzielen oder die Recyclingrate im Landkreis zu erhöhen." Ziel der Veränderungen in Richtung „Wertstoffhöfe 2035“ sei es, Gesetzeskonformität im Landkreis und Verwaltungsabläufe sicherzustellen. Konkret geht es um Mängel in den Bereichen Immissionsschutz, Gewässerschutz, Abfallrecht, Arbeitssicherheit und Brandschutz.

Zwischen Schwabmünchen und Langerringen soll das Umweltkompetenzzentrum mit großem Wertstoffhof und einem Informationszentrum für Schulklassen gebaut werden. Foto: Maximilian Czysz

Aus Sicht der Oberottmarshauser Gemeinderäte ziele das Konzept nicht darauf ab, Kosten zu reduzieren, die Recycling-Quoten zu erhöhen und die Wertstoffabwicklung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinden im Landkreis zu vereinfachen. Kritisch werden auch die Kosten gesehen. Die liegen aktuell für Neu- und Umbauten bei knapp 21 Millionen Euro. Eine Ertüchtigung würde bei 15 Millionen Euro liegen.

Vollsortimenter statt Wertstoffhöfe

Nach dem aktuellen Konzept sind diese Wertstoffhofzentralen, sogenannte Vollsortimenter Plus, in Meitingen, Neusäß, Stadtbergen, Dinkelscherben, Königsbrunn, Schwabmünchen und Hegnenbach vorgesehen. Hier kann das ganze Jahr über auch Problemmüll abgegeben werden. Neubauten sind laut Konzept neben Schwabmünchen in Stadtbergen-Leitershofen, Dinkelscherben, Königsbrunn und Neusäß nötig. Nach dem bisherigen Konzept sollen daneben wenige bestehende Wertstoffhöfe, sogenannte Vollsortimenter, erhalten bleiben. Das sind Anlagen, die bei der Untersuchung gut abschnitten, an strategisch günstigen Orten liegen und zusätzlich zu den zentralen Anlagen für Entlastung sorgen sollen. Konkret geht es um die Wertstoffhöfe in Langweid-Foret, Nordendorf, Zusmarshausen, Diedorf, Langenneufnach, Bobingen und Untermeitingen.

Die Chefin des kreiseigenen Abfallwirtschaftsbetriebs, Daniela Bravi, sieht in den neuen, zentralen Wertstoffhöfen eine Chance. Entstehen sollen moderne Anlagen mit mehr Komfort für die Bürgerinnen und Bürger. Dort sollen sie all ihren Müll loswerden – und das an mindestens fünf Tagen in der Woche. In anderen Landkreisen habe sich dieses System bereits etabliert. Landrat Martin Sailer sagte bei der Unterzeichnung des Vertrags für das geplante Umweltkompetenzzentrum in Langerringen: „Wenn wir unsere Abfallwirtschaft und die Umweltbildung in unserer Gesellschaft nachhaltig vorantreiben wollen, müssen wir auch so mutig sein, neue Wege zu gehen. In Langerringen haben wir hierfür einen wichtigen Schritt gemacht.“ (mit kinp)