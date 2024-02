Landwirte fordern Erklärung vom Bürgermeister

Plus Vor der Gemeinderatssitzung in Langerringen kommt es zu einer kleinen Versammlung mit Traktoren. Das sind die Hintergründe.

Bevor in Langerringen die erste Gemeinderatssitzung des Jahres begann, kam es zu einer kleinen Versammlung von Landwirten vor dem Gemeindezentrum. Bis 18.30 Uhr fuhren etwa 15 Traktoren auf und etwa 30 Personen versammelten sich vor dem Eingang des Sitzungssaals. Die Sprecherin Steffi Egger forderte Bürgermeister Marcus Knoll zu einer Erklärung wegen seines Vorworts in der Januar-Ausgabe des Gemeindeblattes auf.

Es ging ihr um folgende Passage: „Legitime Protestaktionen, wie aktuell diejenigen der Landwirte und angeschlossener Berufsgruppen, werden unterwandert und eskalieren in Blockade und Anarchie! Oft wird das angeführt von Menschen, die sich – aus meiner Sicht ganz berechtigterweise – maßlos über sogenannte Klimakleber empören. Durch die eigenen Aktionen stellen sie sich dann aber mit diesen doch auf ein und dieselbe Stufe!“ Durch diesen Text fühlen sich Steffi Egger und die versammelten Landwirte in einen Zusammenhang mit „Klimaklebern“ und widerrechtlichen Aktionen gestellt, obwohl sie nur angemeldete und rechtskonforme Demonstrationen durchgeführt haben.