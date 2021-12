Langerringen: Autofahrer beschädigt Außenspiegel und fährt einfach weiter

In Langerringen kam es am Montagnachmittag zu einem kleinen Unfall. Doch einer der Beteiligten setzte seine Fahrt einfach fort.

Zuerst der Außenspiegel kaputt, dann der Unfallverursacher weg: Am Montagnachmittag kam einer Autofahrerin in der Ortsmitte von Langerringen ein anderes Auto entgegen. Der Fahrer des anderen Wagens, der auf der Augsburger Straße in Richtung Süden unterwegs war, geriet dabei scheinbar auf die Gegenspur. Sein Außenspiegel kollidierte mit dem Außenspiegel der Fahrerin. Doch der unbekannte Fahrer hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort.

Unbekannter geriet in Langerringen auf die Gegenspur

Am Auto der Fahrerin entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Das Auto des Unfallflüchtigen, das gesucht wird, ist ein älterer, dunkler Kleinwagen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)