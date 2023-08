Langerringen ehrt erfolgreiche Sportler

Die Gemeinde Langerringen ehrte ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler. Wer alles dabei war.

Die Gemeinde Langerringen lud Sportlerinnen und Sportler, welche in diesem Jahr und den beiden Vorjahren herausragende Erfolge errungen haben, zu einem Empfang im Gemeindezentrum mit dem Eintrag ins Goldene Buch ein. Die erste Fußballmannschaft der SpVgg Langerringen erreichte mit der Meisterschaft in der Kreisliga Augsburg und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga Schwaben Süd den größten Erfolg in der Langerringer Fußballgeschichte. Ihre Spieler, Trainer und sportlichen Leiter nahmen entsprechend des Spielerkaders zahlenmäßig den größten Raum ein. Die Fußballer bedankten sich bei Bürgermeister Marcus Knoll für die Ehrung mit einer Jahreskarte für die Heimspiele der ersten Bezirksligasaison.

Sportlich ebenso hochwertig ist die Meisterschaft der ersten Tischtennis-Herrenmannschaft in der Bezirksklasse A. Auch sie erreichten damit den noch nie dagewesenen Aufstieg in die Bezirksliga. Aus den Vorjahren wurden die Ehrungen für die größten Erfolge der Reitabteilung der SpVgg Langerringen nachgeholt. Julia Maier wurde 2021 schwäbische Meisterin im Springreiten mit ihrem Pferd Oboe Incipit und Sabrina Frei erreichte den gleichen Titel in der Dressur ein Jahr später auf ihrem Haflingerwallach Axel.

„Ihr seid ein Aushängeschild für die Gemeinde und deshalb gebührt Euch eine besondere Seite im Goldenen Buch“, würdigte Bürgermeister Marcus Knoll die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler.