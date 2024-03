Langerringen hat Bedenken gegen Hurlacher Pläne

Plus Die Nachbargemeinde Hurlach weist viele freie Flächen für Solarparks aus. Warum das die Langerringer Gemeinderäte kritisch sehen.

In den jüngsten Sitzungen befassten sich die Langerringer Gemeinderäte mit vier Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Nachbargemeinde Hurlach. Dabei ging es um Änderungen des Flächennutzungsplans zur weiteren Ausweisung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Konkret wurden Bebauungspläne für die Solarparks „Unteres Lechfeld“, „Kolonie II“, „Spatz“ und „Holzmann“ aufgestellt. Durch diese beabsichtigte Ausweisung von kleinteiligen Flächen befürchten die Langerringer Rätinnen und Räte eine Zerklüftung der Kulturlandschaft sowie der gewachsenen Landschaftsstrukturen.

Diese sollte grundsätzlich durch eine Konzentration von PV-Anlagen vermieden werden. Durch die beliebige Ausweisung von Freiflächen-PV-Anlagen werden landwirtschaftliche Flächen ihrer bisherigen Nutzung entzogen und damit sei eine dominoartige Verschiebung der Marktverhältnisse bei Pachtflächen verbunden. Eine vermehrte Nachfrage zum Kauf oder Pacht bei steigenden Preisen könnte auch die Belange der Nachbargemeinden beeinträchtigen, argumentierte Bürgermeister Marcus Knoll. Im Gemeinderat wurden diese Bedenken geteilt und der einstimmige Beschluss gefasst, eine Stellungnahme zur Abwägung dieser Einwände an die Gemeinde Hurlach abzugeben.