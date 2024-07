Langerringer beim Stadtradeln rekordverdächtig

Bei der Aktion „Stadtradeln“ des Landkreises Augsburg legten vier Teams aus Langerringen mit 36 aktiv Radelnden insgesamt 9.545 Kilometer auf 480 Fahrten zurück. Auch der gesamte Gemeinderat einschließlich Bürgermeister Marcus Knoll (Dritter von rechts) war in den Teams vertreten. Den Preis für das beste Team schnappte sich die Truppe „laufd wie gschmierd“, die sich überwiegend aus dem Umfeld der Johann-Müller-Altenheimstiftung rekrutierte. Mit 15 Radlerinnen und Radlern waren sie die personenstärkste Formation und lagen mit 245 Fahrten und 4.058 Kilometern deutlich vorne. Kein Wunder also, dass das beste Team mit Karl Rohrmoser auch den größten Einzel-Kilometersammler stellte, der respektable 1.000 Kilometer in den drei Juni-Wochen erstrampelte. Er durfte sich über einen Essensgutschein freuen. Langerringen liegt mit seinen erreichten Kilometern auf Platz 322 von 531 der sich beteiligenden Kommunen in Bayern. Die Aktion soll dazu animieren, für ein gutes Klima vom Auto auf das Fahrrad umzusteigen.

