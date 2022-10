Langerringer Bürgerwerkstatt zeigt, wie sich ein schwäbisches Dorf verändert

Neben der baulichen Entwicklung soll in Langerringen auch der Ausbau erneuerbarer Energien vorankommen. Ein Workshop zeigt, was sich Bürgerinnen und Bürger wünschen.

Die Langerringer beschäftigen sich mit der Zukunft ihres Dorfes: Jetzt fand die zweite Bürgerwerkstatt statt. Dabei ging es um ein Konzept zur Innerortsentwicklung.

Bei einem Spaziergang im Süden und Norden des Dorfes konnten sich die zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelungene wie auch weniger gelungene Neubauten neben dem Altbestand vor Augen führen. Von der Maxime des schwäbischen Baustils mit zur Straße hin giebelständigen Häusern mit Satteldach wurde bisher nur bei Bauten hinter der Hauptstraße abgewichen. Dennoch verändert sich der Charakter des schwäbischen Straßendorfes mit seinen Bauernhöfen, weil der Bedarf an Wohnungen durch Nachverdichtung erfüllt werden muss und kleinere Häuser durch größere Neubauten ersetzt werden.

Die Ortsmitte von Langerringen soll aufgewertet werden

Wie diese Urbanisierung qualitätsvoll und verträglich gestaltet werden kann, damit beschäftigten sich anschließend vier Arbeitsgruppen in Workshops. Stefanie Seeholzer und Anne Gruber vom Münchner Planungsbüro "Orte gestalten" moderierten diese und fassten sie am Ende zusammen. Neben der Stärkung und Aufwertung der Ortsmitte bei Erhaltung von Freiräumen ging es auch um den Erhalt des baukulturellen Erbes bei der Reaktivierung von Leerständen.

Ein Arbeitskreis befasste sich mit Treffpunkten für alle Generationen. Dabei ging es nicht nur um die Gestaltung von Spielplätzen, sondern auch um soziale Treffpunkte für Menschen jedes Alters oder um die Zugänglichkeit von Gewässern, wie der Singold und dem Röthenbach. Die wichtigsten Geschäfte wie Metzger, Bäcker oder Arzt und Apotheken sollen auch fußläufig erreichbar sein. Dazu wurden mit der Steige und dem Maiergässle bereits Verbindungen geschaffen.

In Zeiten der Energiekrise gewinnt auch der Arbeitskreis Energie und Mobilität aktuelle Bedeutung. Die Teilnehmenden stellten sich die Frage, wie die Gemeinde möglichst autark mit Strom und Wärme versorgt werden kann. Bürgermeister Marcus Knoll sagte, dass sich die Gemeinderäte schon länger mit dieser Frage beschäftigen. Dabei gelte es immer, den Flächenbedarf bei Windkraft- oder Freiflächenphotovoltaik in Konkurrenz zur Landwirtschaft abzuwägen. Die Produktion von Nahrungsmitteln habe Priorität vor der Energieerzeugung, das gelte auch für Biogasanlagen.

Dennoch gebe es Überlegungen für eine Photovoltaikanlage neben der Bahnlinie bei der Malzfabrik. "Das Hochfeld bietet gute Voraussetzungen für die Windkraft", ergänzte Knoll. Solche Projekte sollten mit möglichst großer Bürgerbeteiligung verwirklicht werden. Zudem gibt es bereits eine Privatinitiative zur Nahwärmeversorgung von rund 100 Haushalten durch eine Hackschnitzel-Heizzentrale der Landwirtsfamilie Vogt an der Buchloer Straße/Wiesenweg.

Die nächsten Termine in der Gemeinde Langerringen

Beim nächsten Workshop am Donnerstag, 17. November, ab 19 Uhr soll es dann vorwiegend um die Baukultur gehen. Franz Filser wird dazu einen Vortrag über historische Bauten in Langerringen halten. Die Senioren über 65 Jahren können ihre Anliegen beim "Jetzt red i …" am Freitag, 4. November, um 17 Uhr im Gemeindezentrum vorbringen. Bürgermeister Marcus Knoll mit Gemeinderat, die Seniorenbeauftragte sowie Mitarbeitende der Seniorenberatung der Johann-Müller-Altenheimstiftung stellen sich den Fragen, Wünschen und Ideen. Am Volkstrauertag gibt es von 11 bis 18 Uhr eine Ausstellung von Sterbebildern mit einem gesonderten Teil der Gefallenen der Weltkriege im Gemeindezentrum.