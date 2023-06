Langerringer Feuerwehr feiert fünf Tage lang: Das steht auf dem Programm

Beim 150. Jubiläum ist von Mittwoch bis Sonntag im Festzelt und beim großen Festumzug einiges geboten.

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Langerringen, dieses Jubiläum teilt sich die Langerringer Wehr in diesem Jahr mit vielen Feuerwehren in der Umgebung. Das hängt mit der Dezentralisierung des Feuerwehrwesens im Jahre 1873 zusammen. Bis dahin war für die Brandbekämpfung die Feuerlöschanstalt des Landgerichts Schwabmünchen zuständig, doch dann kam es zu Gründungen von Feuerwehren in jeder Gemeinde. Der konkrete Anlass in Langerringen war der Brand von drei Anwesen im August 1873. Weil die Brandbekämpfung mangelhaft war, forderte das Königliche Bezirksamt die Gemeinde zur Gründung einer Feuerwehr auf. Diese geschah dann am 6. September im damaligen Gasthaus Zum Biber gegenüber der Kirche.

Zum 80-jährigen Bestehen im Jahr 1953 traf sich die Feuerwehr vor dem Gründungslokal Zum Biber. Foto: Thomas Vogt

Mittwoch: In Langerringen wird das 150. Jubiläum besonders intensiv gefeiert. Die Festtage beginnen am Mittwoch, 7. Juni, um 18.30 Uhr im 70 Meter langen und 27 Meter breiten Festzelt an der Untermeitinger Straße beim Sportgelände. Zum Festauftakt spielt das Dampfnudelgebläse des Langerringer Musikvereins. Das anschließende Konzert der Schweizer Kultband „Fäaschtbänkler“ um 21 Uhr ist bereits restlos ausverkauft. Danach werden die Gäste noch vom Discjockey Sepp unterhalten.

Donnerstag: Am Feiertag Fronleichnam beginnt der Tag mit dem Festbieranstich durch den Schirmherrn und Bürgermeister Marcus Knoll um 11 Uhr. Anschließend begleitet die Musikkapelle Langerringen den Mittagstisch. Um 14 Uhr veranstaltet die Feuerwehr einen Gaudiwettbewerb mit Unterhaltung für Kinder und einer Fahrzeugausstellung. Die Preise des Gaudiwettbewerbs werden um 18 Uhr verliehen. Ab 20.30 Uhr spielt die Langerringer Band Solid Age ein Repertoire aus Pop, Rock und Brass bei freiem Eintritt.

Freitag: Zum Einstieg ins Wochenende bietet die Blaskapelle Die Hurlacher beste Bierzeltunterhaltung am Freitag ab 20.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr ohne Eintrittspreis.

Samstag: Am Samstag gibt es ein Intermezzo des Böllerschützenvereins Langerringen, der sein 25-jähriges Bestehen feiert. Um 14.30 Uhr lassen mehr als 150 Schützen ihre Böller krachen. Den Bierzeltabend gestaltet die bekannte Partyband Die Troglauer ab 21 Uhr. Hierzu gibt es noch Karten für zwölf Euro, Einlass ist wieder um 19 Uhr.

Sonntag: Das große Finale am Sonntag beginnt mit dem Festgottesdienst um 9 Uhr und der Fahrzeugweihe im Festzelt. Dabei wird das neue Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 geweiht. Dessen Vorgänger wurde vor 30 Jahren beim 120. Jubiläum geweiht und nun außer Betrieb gesetzt und verkauft. Danach spielt die Langerringer Musikkapelle zum Frühschoppen und Mittagstisch auf.

Großer Festumzug mit Oldtimern

Zum großen Festumzug um 14 Uhr stellen sich 137 Gruppen, viele davon mit Festwagen, beim Festzelt auf und ziehen mit elf Musikkapellen durch das Dorf. Neben den örtlichen Vereinen sind auch viele Feuerwehren aus der Nachbarschaft, ein Corso mit historischen Feuerwehr-Oldtimern und die "Interessengemeinschaft von Gestern und alt's Glump" mit Traktorgespannen aus alten Zeiten dabei. Bürgermeister Marcus Knoll wird von Landrat Martin Sailer und Altlandrat Karl Vogele begleitet. Etliche Bürgermeister der in der Integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) zusammengeschlossenen Gemeinden haben ihre Teilnahme zugesagt.

Um 22 Uhr gibt es ein Feuerwerk

Nach dem Festumzug spielt die Musikkapelle Waidigel zum Fahneneinzug und Festausklang bei freiem Eintritt im Zelt auf. Zum Abschluss erleuchtet ein Feuerwerk gegen 22 Uhr den abendlichen Himmel. Der erste Kommandant Thomas Vogt und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Karl Reute, hoffen sehr, dass das sommerliche Wetter auch über das Festwochenende anhält. Schließlich haben sie noch das total verregnete 140. Jubiläum vor zehn Jahren in unguter Erinnerung.

Das müssen Autofahrer wissen

Straßensperrung: Aufgrund der Feierlichkeiten ist die Ortsverbindungsstraße zwischen Langerringen und Untermeitingen von Mittwoch bis Montag, 7. bis 12. Juni, voll gesperrt. Der Anliegerverkehr und die Zufahrt zum Festgelände sind freigegeben. Die Umleitung verläuft über Obermeitingen beziehungsweise über die A19 und die Staatsstraße 2027 und ist entsprechend ausgeschildert. Für den Festumzug am Sonntag, 11. Juni, sind in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr zusätzlich die Viktor-von-Scheffel-Straße, die Hauptstraße und die Ludwig-Hiemer-Straße sowie ein Teilbereich der Hochstraße voll für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungen sind ausgeschildert.