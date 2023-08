Langerringer gewinnt Krefelder Literaturpreis 2023

Boris Koch und Frauke Berger erhalten den "Krefelder Preis für fantastische Literatur" für den ersten Band ihrer Comic-Reihe.

In diesem Jahr geht der "Krefelder Preis für fantastische Literatur" an Boris Koch und an die Baden-Württembergerin Frauke Berger. Der Langerringer Koch konnte den auf 10.000 Euro dotierten Preis mit seiner Partnerin für den ersten Band ihrer auf vier Bände angelegten Comic-Reihe "Das Schiff der verlorenen Kinder" erringen.

Die Geschichte handelt von den Brüdern Leo und Felix, deren Kinderzimmer sich plötzlich als Portal zu einer fantastischen Welt entpuppt, die nur darauf wartet, von ihnen erkundet zu werden. Laut der Pressemitteilung der Stadt Krefeld würdigt die verliehene Auszeichnung herausragende Publikationen in deutscher Sprache, die sich mit Märchen, Sagen, Fantasy, Science-Fiction und anderen Inhalten der Fantastik beschäftigen. Der zweite Band "Kanonenfutter" ist ebenfalls bereits erschienen. Band drei "Der Nachtturm" ist für Ende März 2024 angekündigt.