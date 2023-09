Langerringen

10:49 Uhr

Langerringer Markttreiben lockt Besucher bei Traumwetter

Plus Rund um Kirche und Rathaus strömten die Besucher auf den Markt mit dem besonderen Flair – was es Neues zu sehen gab.

Bei idealem Marktwetter - nicht zu warm, aber sonnig und trocken – eröffnete Bürgermeister Marcus Knoll nach den Salutschüssen der Langerringer und Hurlacher Böllerschützen das 24. Langerringer Markttreiben. Die Marktleiter Tina Weißig und Karl Reute freuten sich über 87 Fieranten, die ihre Stände und Buden entlang der Marktmeile aufgestellt hatten.

Altenheimstiftung sucht Namen für die Tagespflege

Dazwischen gab es kulinarische SchmankerI von Grillhendl über Steckerlfisch, Pizza, Schupfnudel, Kässpatzen bis zu süßem Gebäck. Am nördlichen Ende der Marktstraßen kurz vor der Schule gab es einen kleinen Flohmarkt. Unter den vielen Ständen mit Kunsthandwerk, Haushaltswaren, Schmuck und allerlei originellen Dekorationsartikeln gab es auch einige Neuheiten zu bestaunen. Zum ersten Mal bereicherte Felix Schenzinger aus Reinhartshausen die Gilde der Holzhandwerkskünstler. Er stellte auch gleich an Ort und Stelle gewünschte Holzprodukte her.

