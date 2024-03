Langerringer Musikverein ehrt treue Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung feiert das musikalische Urgestein Gerhard Benesch seinen 85. Geburtstag.

Der Höhepunkt des vergangenen Jahres war für den Musikverein Langerringen das besondere Konzert mit dem Mundharmonikasolisten René Giessen in der Stadtpfarrkirche Schwabmünchen. „Dieses Galakonzert mit der Uraufführung der von Giessen komponierten Haydn-Variationen mit der Melodie der Nationalhymne war schon eine Herausforderung“, sagte Dirigent Stephan Knöpfle. Er lobte bei der jüngsten Versammlung das hohe musikalische Niveau des Orchesters, welches mit Begeisterung sehr anspruchsvolle Werke spiele.

Der größte Auftritt des Jugendensembles war bei der Meisterfeier der Handwerkskammer Schwaben in der Augsburger Kongresshalle. Dessen Dirigent Stefan Seitz kündigte an, dass er die Leitung im Sommer wegen Zeitmangel aus beruflichen und privaten Gründen an einen Nachfolger übergeben werde. Franz Baur berichtete von dem einmaligen Ereignis, als das „Dampfnudelgebläse“ beim Feuerwehrjubiläum als Vorband der „Fäaschtbänkler“ vor rund 3000 Besuchern im Festzelt aufspielen durfte. Diese kleinere Besetzung wird auch im Juli beim Gartenfest des Musikvereins Großaitingen aufspielen.

Wechsel bringt Vorteile

Die Auflösung der Musikschule Langerringen mit Übernahme durch die Musikschule Lechfeld habe laut Stephan Knöpfle mehr Vorteile als Nachteile gebracht. „Für die Schüler änderte sich nichts, weil die Musiklehrer, die Unterrichtsräume und die Instrumente gleich blieben und das Spektrum erweitert wurde. Aber es ist nur etwa die Hälfte der Schülerinnen und Schüler übergetreten“, sagte der Dirigent, der sich nun auch als Vorsitzender des neu gegründeten Fördervereins für den musikalischen Nachwuchs einsetzt.

Treue Mitglieder und fleißige Musiker

Katrin Zech, die Vorsitzende des Musikvereins, nahm die Ehrung von fünf passiven Mitgliedern vor. Johann Bihler ist seit 50 Jahren, Herbert Rupprecht, Karl Griebl und Erich Lieb seit 40 und Gallus Ringler seit 25 Jahren Mitglied des Musikvereins. Die fleißigsten Teilnehmer an den Musikproben waren Stefanie SigI und Jonas Baumgartner auf den Plätzen drei und zwei, sowie Fabian Baumgartner als Probenbester. Mit einem Ständchen gratulierte das Blasorchester Gerhard Benesch, einem Musiker der ersten Stunde des Vereins, zu seinem 85. Geburtstag. Das neue Musikerjahr beginnt mit zwei Kirchenkonzerten am 7. April in Klosterlechfeld und am 21. April in Bad Wörishofen. Aus den Auftritten des Vorjahrs spendete der Musikverein 2300 Euro an die Hilfsorganisation Humedica.

