Markttreiben mit Oldtimern und einem Kinderkarussell in Langerringen

Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es am 18. September in Langerringen wieder den Markt mit dem besonderen Flair.

Das Langerringer Markttreiben erfreute sich 22 Jahre lang stetig wachsender Beliebtheit. Aber im Jahr 2020 zwang die Corona-Pandemie zur Absage und auch 2021 fand das Markttreiben nicht statt. Die besondere Atmosphäre mit den vielen Ständen der Kunsthandwerker und des Flohmarktes, wie auch den Verpflegungsinseln und wandernden Musikgruppen wäre in einer abgespeckten Version mit Eingangskontrollen und Beschränkung der Besucher nicht möglich gewesen. Deshalb entschlossen sich Bürgermeister Marcus Knoll und die Marktleiter Tina Weißig und Karl Reute zur Absage. In diesem Jahr soll nun das Markttreiben wieder so wie früher stattfinden.

Böllerschützen und Bürgermeister eröffnen den Markt in Langerringen

Am Sonntag, 18. September, pünktlich um 10 Uhr wird Bürgermeister Marcus Knoll das Flaggensignal geben und dann krachen die Salven der Böllerschützen aus Langerringen und Hurlach zur Eröffnung des Markttreibens. Für Knoll ist es die Premiere in seiner Amtszeit. Die Marktleiter erwarten wieder um die Hundert Stände, an denen Kunsthandwerk, Haushaltswaren, Schmuck und allerlei Dekorationsartikeln angeboten werden. Beim Flohmarkt an der Schule können private Anbieter ihre Schätze aus Garagen, Kellern und Dachböden unter die Leute bringen. Die beliebte Oldtimerausstellung mit Limousinen, Nutzfahrzeugen und Traktoren wird ebenso wenig fehlen, wie die Volieren der Singold-Vogelfreunde. Die Besucher können sich in den Kaffee- und Kuchenoasen im Gemeindezentrum und im evangelischen Gemeindehaus sowie an den vielen Verpflegungsständen mit allerlei kulinarischen Köstlichkeiten stärken. Für die Kinder gibt es ein Karussell und eine Mini-Eisenbahn.

Viel Musik sorgt für Unterhaltung

Für das besondere beschwingte Flair sorgen wandernde Musikgruppen von der Trommlergruppe "Gran Cassa" der Langerringer Musikschule über den Männergesangsverein Liederkranz und dem evangelischen Posaunenchor bis zu den Günzachtaler Alphornbläsern aus Engetried. Die Langerringer Musikkapelle spielt am La-Baconnière-Platz auf. Ebenso wird es Tanzeinlagen und sicher auch noch so manche Überraschung geben.