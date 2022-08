Mehr Zeit für die Schulsozialarbeit in Langerringen

Gemeinderat Langerringen stimmt der Aufstockung auf zwölf Stunden zu. Digitalsiegel für die Schule und Förderung des Kernwegeausbaus.

Die Sozialarbeit an der Grundschule nimmt an Bedeutung zu. Daniela Kramer, die als Fachkraft der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an der Langerringer Grundschule arbeitet, schilderte im Gemeinderat eindrücklich die kleinen Konflikte, aber auch großen Probleme der Kinder. Diese reichen von Streitigkeiten unter Schülern über Probleme mit dem Lernstoff oder mit Lehrern bis zu existenziellen Ängsten, etwa bei Trennung der Eltern oder Todesfällen in der Familie.

Bisher standen für die Schulsozialarbeit acht Wochenstunden für 153 Grundschüler einschließlich Mittagsbetreuung zur Verfügung. Das sind zwei Vormittage pro Woche und da bleibt wenig Zeit für die Entwicklung einer Kultur zur Konfliktvermeidung und -lösung durch einen Klassenrat oder für die Einzelfallberatung.

Leiterin der Grundschule fordert Aufstockung wegen höherer Schülerzahlen

Die Leiterin der Grundschule, Anna Maria Bögler, unterstrich die Notwendigkeit der Schulsozialarbeit bei wachsenden Schülerzahlen. „Als ich hier anfing waren es 130 Kinder, im nächsten Schuljahr werden es schon 160 sein“, sagte sie und plädierte für eine Aufstockung der Stundenzahlen. Von der St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe wurde ein Angebot zur Erhöhung auf zwölf Wochenstunden vorgelegt. Dies würde die Gemeinde rund 22.000 Euro pro Jahr kosten, das sind etwa 7.300 Euro mehr als bisher. Der Gemeinderat stimmte diesem Angebot mit Einbeziehung des Personals der Mittagsbetreuung in die Schulungen geschlossen zu.

Auszeichnung des Kultusministers für die Schule

Bürgermeister Marcus Knoll präsentierte noch zwei erfreuliche Nachrichten. Der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Michael Piazolo, hat der Langerringer Schule das Qualitätssiegel „Digitale Bildungsregion in Bayern“ verliehen. Die Schule wurde in den Jahren 2020 und 2021 mit Glasfaseranschluss, internetfähigen Touch-Screen-Tafeln, Tablets und anderen Medien umfassend digitalisiert.

Die zweite gute Nachricht war ein Zuwendungsbescheid des Amts für ländliche Entwicklung in Schwaben über rund 640.000 Euro. Diese Fördermittel wurden von der Gemeinde im Rahmen des europäischen Landwirtschaftsfonds (ELER) für den Ausbau des Kernwegenetzes beantragt. Das sind bedeutende Wirtschaftswege, die für landwirtschaftliche Fahrzeuge und auch als überörtliche Radwege verbreitert und asphaltiert werden sollen. Die Gemeinde plant den Ausbau des Feldwegs in der östlichen Flur zwischen dem Mitterfeldweg und der Obermeitinger Straße.