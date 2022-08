Langerringen

vor 16 Min.

Mit 2,3 Promille in den Gartenzaun

2,3 Promille hatte ein 32-Jähriger im Blut, der in Langerringen gegen einen Gartenzaun gefahren war.

Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige gegen 6 Uhr auf der Hauptstraße in Langerringen unterwegs. Er kam von der Fahrbahn ab und zerstörte mit seinem Fahrzeug einen Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann mit über 2,3 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste zunächst seinen Führerschein abgeben und ihn erwartet eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. (AZ)

