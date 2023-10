Mit der Motorsäge schnitzt Georg Rindle in wenigen Minuten Kunst

Der Langerringer Gärtnermeister möchte bei der nächsten Deutschen Meisterschafts aufs Treppchen. Wie der Gärtnermeister auf den Werkstoff Holz kam.

Der 49-jährige Langerringer Gärtnermeister Georg Rindle entdeckte vor etwa 13 Jahren das Schnitzen mit der Motorsäge als sein Hobby. Inzwischen hat er es so weit perfektioniert, dass er an den Deutschen Meisterschaften im Speedcarving teilnimmt. Der vierte Platz in diesem Jahr war sein bisher größter Erfolg, doch nun peilt er sogar den Sprung aufs Treppchen an.

„Den Anreiz dazu gab mir eine Vorführung im Freizeitpark Bad Wörishofen mit einfachen und sehr klobigen Figuren und danach habe ich es selber probiert“, erinnert sich Georg Rindle an seine Anfänge. Zugute kam ihm dabei, dass er im Jahr 2015 einen Holzofen für seine Gärtnerei Reuß in Langerringen anschaffte und deshalb schon für das Brennholz den Umgang mit der Motorsäge übte. Für seine Schnitzereien hat er sich nach und nach feine Sägeblätter und Ketten zugelegt. „Mittlerweile habe ich 17 oder 18 Carving-Schwerter in Gebrauch“, sagt Rindle.

Ein Werk ziert die französische Partnergemeinde

Zu seinen frühen Werken zählt eine Sitzbank mit zwei Gallionsfiguren, einem typischen Bayern und einem typischen Franzosen. Diese Bank steht vor dem Rathaus in der Langerringer Partnergemeinde La Baconnière als Zeichen der Partnerschaft. Zu seinen Meisterwerken zählt Rindle einen Bären in Lebensgröße, einen zwei Meter hohen Adler und eine Sitzbank in der Form einer liegenden Kuh, aber auch viele kleine Figuren von Vögeln, Katzen oder Hunden. Sein Kunsthandwerk hat er bei zwei Motorsägen- und einem Handschnitzkurs bei einem österreichischen Holzbildhauer noch perfektioniert.

Wie die Deutsche Meisterschaft abläuft

Im Jahr 2016 hat er sich erstmals für die Deutsche Meisterschaft im Speedcarving in Benningen am Neckar qualifiziert. Dafür muss man in regionalen Wettbewerben Punkte sammeln und nur die 15 Punktbesten werden zur jährlichen Meisterschaft zugelassen. Dort wird den Teilnehmern ein 1,60 Meter hoher Eichenstamm mit 40 bis 80 Zentimetern Durchmesser hingestellt, der nur einmal gekürzt oder geteilt werden darf. In vier Durchgängen von zweimal 45, einmal 60 und einmal 75 Minuten muss daraus eine Figur geschnitzt werden. Dreimal darf der Speedcarver das Thema bestimmen und einmal wird es vorgegeben.

Vierter Platz in diesem Jahr

Über den Sieger und die weiteren Plätze der zweitägigen Meisterschaft entscheidet dann eine zehnköpfige Jury nach fünf Kriterien. Die dabei geschaffenen Kunstwerke werden anschließend versteigert. Bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft in Gelenau im Erzgebirge hat Georg Rindle als Vierter seine bisher beste Platzierung erreicht. „Mein Ziel ist es, beim nächsten Mal auf das Treppchen der ersten drei Plätze zu kommen, aber die wurden heuer von profimäßigen Speedcarvern belegt“, sagt Rindle. Bei einem Wettbewerb im Saarland hat er schon wieder Punkte für die nächste Deutsche Meisterschaft gesammelt, die im Oktober 2024 in Lauchhammer / Brandenburg stattfindet.

