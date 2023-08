Musikschule Lechfeld übernimmt Langerringer Schüler

Wie sich trotzdem für die Kinder wenig ändern soll. Gründung eines Fördervereins kam noch nicht zustande.

Die Einstellung der gemeindlichen Musikschule Langerringen zum Ende des laufenden Schuljahres aufgrund der prekären finanziellen Lage der Gemeinde ist unumkehrbar. Im Juni wurde zwischen der Gemeinde Langerringen und der Musikschule Lechfeld derselbe Vertrag geschlossen, wie er auch zwischen den vier Lechfeldgemeinden und der Musikschule Lechfeld seit Jahren besteht. Sämtliche anderen Alternativen für die Fortführung der Musikschule Langerringen, die Gegenstand vieler Diskussionen im April und Mai waren, hatten sich vorher zerschlagen. Der zunächst auf drei Jahre angelegte Vertrag mit der Musikschule Lechfeld regelt nun, dass die Gemeinde Langerringen die nötigen Unterrichtsräume bereitstellt und das sich aus den gebuchten Jahresstunden ergebende Defizit übernimmt.

Elter können Kinder ab sofort anmelden

Das Engagement ist derzeit mit 65 Jahreswochenstunden festgeschrieben, was dem Umfang des bisherigen Angebots der Musikschule Langerringen entspricht. Die Gemeinde rechnet damit, dass die bei ihr anfallenden Kosten um etwa 30.000 Euro geringer sind als bisher und damit knapp halbiert werden können. Am 12. Juni wurde anlässlich eines Elterninformationsabends über alle Einzelheiten informiert. Bei der Versammlung sagten Bürgermeister Knoll und Martin Wiblishauser, der Leiter der Musikschule Lechfeld: „Alle Langerringer Kinder können ab sofort von den Eltern bei der Musikschule Lechfeld angemeldet werden. Dann können auch die Musiklehrer weiter beschäftigt und die Ausbildung nahtlos und sogar in denselben Räumen weitergeführt werden wie bisher“. Wegen der Planung für das neue Schuljahr sollte dies möglichst bis zum September geschehen. „Noch haben sich aber nicht alle Langerringer Schüler angemeldet“, ergänzte Wiblishauser.

Gebühren sind ganz ähnlich

Knoll ergänzte, dass das Angebot der Musikschule Lechfeld natürlich auch Erwachsenen aus der Gemeinde Langerringen offen stehe. Die Gebühren entsprechen mit meist nur einem Euro Unterschied ziemlich genau dem bisherigen Niveau. Ebenso weitergeführt werden die Kooperationen an der Grundschule in Form der musikalischen Grundausbildung sowie der Bläserklasse. Die Bläserklasse soll allerdings etwas anders strukturiert werden, um zusätzlich ein Chorprojekt in den dritten Klassen im Rahmen einer neuen Kooperation als Alternative zu ermöglichen. Schülern der Bläserklasse werden weiterhin kostenfrei Instrumente zur Leihe angeboten. Offen sei noch, wie die Leihe organisiert wird. Derzeit sei geplant, damit einen noch zu gründenden Förderverein zu betrauen, dem die Instrumente der Gemeinde hierzu zur Verfügung gestellt werden sollen.

Satzung für den Förderverein vorgestellt

Zweck des Fördervereins solle aber vor allem auch sein, das der Gemeinde aus der musikalischen Ausbildung auch künftig verbleibende Defizit weiter zu reduzieren oder auszugleichen. Knoll stellte den Eltern einen Satzungsentwurf für einen „Verein zur Förderung der Musikerziehung und der musikalischen Ausbildung in der Gemeinde Langerringen“ vor. Demnach solle der Förderverein durch Mitgliedsbeiträge und eigene Veranstaltungen Einnahmen erwirtschaften und den die Kosten übersteigenden Gewinn an die Gemeinde abführen. Der Dirigent der Musikkapelle Langerringen, Stephan Knöpfle, erklärte sich grundsätzlich dazu bereit, den Vorsitz dieses Fördervereins zu übernehmen. Grundlegend diskutiert wurde aber noch eine Satzungsänderung, welche der Vorstandschaft einen Ermessensspielraum über die Abführung der überschüssigen Einnahmen an die Gemeinde geben soll. Während die anwesenden Eltern und Vertreter der Musikvereine sich für eine solche Aufweichung des Satzungszwecks aussprachen, warb Bürgermeister Knoll für eine klare Regelung. Letztlich sei das aber die Entscheidung der Gründer des Vereins, so Knoll.

Aus der Versammlung bekundeten einige Eltern und Vertreter der Musikvereine Langerringen und Gennach ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Gründung eines Fördervereins. Zur Übernahme eines Amts in der Vorstandschaft zeigte sich in der Versammlung, außer Stephan Knöpfle, aber noch niemand bereit und zur Vereinsgründung kam es daher noch nicht.