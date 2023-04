Nadja Blochberger aus Langerringen umrundet mit einem Jeep Afrika

Nadja Blochberger ist mutig: Zusammen mit ihrem Freund will sie in einem Jeep den afrikanischen Kontinent erkunden. Welche Abenteuer sie schon bestehen musste, verrät sie im Interview.

Sie bereisen seit drei Monaten den afrikanischen Kontinent. Wo sind Sie gerade?



Nadja Blochberger: Gerade bin ich in Ghana und fahre die nächsten Tage Richtung Togo. In den ersten drei Monaten meiner Reise war ich in Marokko, Mauretanien, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, die Elfenbeinküste. In den nächsten Monaten geht es weiter entlang der Westküste zunächst bis nach Südafrika, um dann an der Ostküste wieder zurück nach München zu kommen.

Wie kamen Sie auf die Idee zu diesem großen Abenteuer?



Blochberger: Ich reise schon immer gerne, und nach meinem Praxissemester in Südafrika war klar, dass ich unbedingt mehr von diesem Kontinent sehen möchte.

Die 28-Jährige erlebt viele Abenteuer an der Westküste. Foto: Sammlung Blochberger

Sie sind fast alleine unterwegs. Haben Sie keine Angst?



Blochberger: Ich wollte die Reise ursprünglich alleine machen, bin jetzt aber total glücklich darüber, die Momente hier mit meinem Freund teilen zu können.

Was machen Sie, wenn der Geländewagen einmal eine Panne hat?



Blochberger: Da das immer wieder und unerwartet passiert: Improvisieren und hoffen, dass irgendjemand vorbeikommt, wenn man das Problem nicht selbst beheben kann. Wenn ich eine Verbindung ins Internet habe, gibt es auch einige Leute, die über Social Media Tipps geben können.

Übernachtet wird auf dem Dach des Jeeps. Foto: Sammlung Blochberger

Welche kleinen und größeren Abenteuer mussten Sie schon bestehen?



Blochberger: Da gibt es einige: In Mauretanien hatten wir beim ersten Versuch, die Wüste zu durchqueren, einen Kupplungsschaden. Zufällig haben uns Einheimische gefunden und uns mehrere Stunden durch tiefe Sandfelder bis in die nächste Stadt abgeschleppt und in einer Nacht-und-Nebel-Aktion bis 2 Uhr nachts die Kupplung repariert. Ein paar Tage später haben wir in einem Canyon direkt neben unserem Wildcamping-Spot einige der letzten westafrikanischen Krokodile beobachten können. Auf jeden Fall ein Abenteuer sind auch jeglicher Kontakt mit Polizisten und Grenzbeamten. Die versuchen eigentlich ständig, uns Geld abzuknöpfen. Für mich ist hier eigentlich jeden Tag ein Abenteuer, weil wir nie wissen, welchen Menschen wir begegnen werden, wo wir schlafen werden, wie die Straßen sein werden und ob das Auto nicht wieder ein Problem hat.

Der Geländewagen zieht viele Blicke auf sich. Foto: Sammlung Blochberger

Sie treffen viele Menschen. Was können wir Europäer von Afrikanern lernen?



Blochberger: Auf jeden Fall die Dankbarkeit für das, was man hat, Unkompliziertheit und Gelassenheit.

Was gibt Ihnen persönlich die andere Kultur?



Blochberger: Für mich ist es wahnsinnig spannend mitzuerleben, wie die Menschen hier ticken, was für Gedanken und Ängste sie haben und wie sie ihr Leben hier bestreiten.

Was ist das nächste große Ziel?



Blochberger: Nigeria und Kamerun sind die nächsten großen Herausforderungen. Wir müssen uns ein Visum für Nigeria besorgen, was aktuell ein großes Problem darstellt. Sollten wir das nicht bekommen, müssen wir die Reise in Benin abbrechen. Auch Nigeria zu durchqueren ist aufgrund der aktuellen Sicherheitslage etwas kritisch. Zudem befinden wir uns gerade am Anfang der Regenzeit, und viele Straßen in Kamerun werden unpassierbar. Da hoffen wir sehr, nicht irgendwo für mehrere Wochen festzusitzen.

Wann wollen Sie wieder zu Hause sein?



Blochberger: Die Reise soll insgesamt rund 14 Monate gehen, ich denke, nächstes Jahr Anfang März werden wir wieder zurück in Deutschland sein.

Zur Person: Nadja Blochberger, 28, ist in Langerringen aufgewachsen. Sie hat Tourismusmanagement studiert und danach zwei Jahre ein Restaurant in München aufgebaut und geleitet. Sie ist eine leidenschaftliche Wiesnbedienung, geht gerne wandern und Fallschirmspringen. Ihre Abenteuer teilt sie auf Instagram und im Blog "Blogberger".