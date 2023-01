Neubürger und Vereine in Langerringen lernen sich kennen

Beim Neujahrsempfang wurden in Langerringen Kontakte zur Integration im Dorf geknüpft. Urkunden gab es unter anderem für zwei junge Handwerker, die Besonderes geleistet haben.

Es war der erste Neujahrsempfang in der Amtszeit von Bürgermeister Marcus Knoll im Langerringer Gemeindezentrum. Beim letzten Neujahrsempfang 2020 drückte sein Vorgänger Konrad Dobler noch die Hoffnung auf neue „goldene Zwanzigerjahre“ aus. Doch dann kam Corona und verhinderte zwei Jahre lang einen Neujahrsempfang.

Nun konnte er wieder stattfinden und Knoll stellte am ersten Abend des neuen Jahres die Integration der Neubürger in das Dorfleben in den Vordergrund. Er hatte alle eingeladen, die in den vergangenen beiden Jahren in Langerringen und seinen Ortsteilen neu zugezogen sind. Etliche nahmen die Einladung an und nutzten die Gelegenheit, sich mit den anwesenden Vereinsvorständen über ein mögliches Engagement auszutauschen und zu informieren.

Bürgermeister Knoll holte außerdem die Verleihung der kommunalen Dankurkunde an Regina Hinz nach. Sie war bei der Übergabe durch Landrat Martin Sailer im April nicht anwesend. Mit der vom Bayerischen Staatsminister des Innern, Joachim Hermann, unterzeichneten Urkunde wurde sie für ihre Verdienste in der kommunalen Selbstverwaltung geehrt. Hinz war 18 Jahre lang Gemeinderätin. Marcus Knoll würdigte auch ihr besonderes Engagement als Kulturbeauftragte der Gemeinde. Dieses Amt übt sie seit 2020 nach dem Ausscheiden aus dem Gemeinderat aus. Darüber hinaus belebt sie als Leiterin der Gallusfrauen das kirchliche und gesellschaftliche Leben.

Junghandwerker aus Langerringen erhalten Urkunde als Anerkennung

Zwei junge Handwerker haben sich durch besondere Leistungen bei ihren Gesellenprüfungen hervorgetan.

Timo Müller war bei der Gesellenprüfung 2021 der Beste im Fach Metallbau und Konstruktionstechnik der Augsburger Metall-Innung. Seine dreieinhalbjährige Ausbildung hat er mit 19 Jahren bei der Firma Metallbau Renner in Schwabmünchen abgeschlossen.

Florian Schmid hat 2022 die Zwischenprüfung im Maurerhandwerk als Innungsbester der Bau-Innung Augsburg Elias Holl- absolviert. Darüber hinaus wurde er Schwabensieger der Projektwoche „Begabtenförderung" der schwäbischen Bauinnungen. Damit hat er sich auch für die Bayerische Meisterschaft der begabten jungen Maurer qualifiziert. Seine Gesellenabschlussprüfung legt der 18-jährige Schwabmühlhauser im Sommer ab. Sein Ausbildungsbetrieb ist die Baufirma Mario Ringler in Langerringen .

Bürgermeister Knoll ehrte beide Junghandwerker mit einer Urkunde der Gemeinde für ihre herausragenden Leistungen.