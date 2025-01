Neue Spitze der Feuerwehr Langerringen hat erstes Jahr gemeistert

Ein Jahr nach dem Generationenwechsel konnten der neue Feuerwehr-Vorsitzende Florian Weimeir und der neue Kommandant Tobias Wiedl bei der 152. Jahresversammlung eine gute Bilanz in der Führungsverantwortung vorweisen. Die größte Herausforderung war zweifellos der Starkregen am Wochenende Anfang Juni.

Es bestand die konkrete Gefahr eines Dammbruchs an den Burghofweihern, welcher eine Überschwemmung von Wohngebieten westlich der Singold und der Unterliegergemeinden zur Folge gehabt hätte. Eine Katastrophe konnte durch Notgrabung eines Abflusses abgewendet werden. Dennoch war die Feuerwehr mit Unterstützung benachbarter Wehren, des THW und von Landwirten vier Tage lang ununterbrochen im Einsatz. Im Ortsteil Gennach standen viele Keller unter Wasser. Die 33 Hochwassereinsätze ließen die Gesamtzahl auf 56 Einsätze mit 1.481 Stunden hochschnellen. „Ohne dieses Hochwasser-Wochenende waren die restlichen 23 Einsätze durchschnittlich, also ein eher ruhiges Jahr“, stellte Kommandant Wiedl fest.

Dreimal rückte die Feuerwehr zur Brandbekämpfung aus, 20 sonstige technische Hilfeleistungen und zunehmende Unterstützungen als „First Responder“ für den Rettungsdienst, sowie Absicherungen bei Verkehrsunfällen und Veranstaltungen gehörten zu den Standardaufgaben.

Brandschutztraining bei Firma Malteurop

Die aktive Wehr ist mit 86 Freiwilligen gut besetzt, insgesamt hat die Feuerwehr 282 Mitglieder. Zwölf Jugendliche, acht Buben und vier Mädchen, wurden unter der Leitung von Julian Weißig und Tamara König in 22 Übungen einschließlich einer 24-Stunden-Übung ausgebildet und für den Übertritt in die aktive Wehr vorbereitet. Die Fortbildung der aktiven Wehr wurde durch fleißige Lehrgangsbesuche gefördert und zusammen mit der Gemeinde wurde ein Hochwasserkonzept erarbeitet. Die Brandmeldeanlage bei der Firma Malteurop wurde auf den neuesten Stand gebracht und das Brandschutztraining an dieser Anlage aktualisiert.

Eine „Gallionsfigur“ der Feuerwehr

Bürgermeister Marcus Knoll und der Vorsitzende des Feuerwehrvereins, Florian Weimeir, ernannten Thomas Vogt zum Ehrenkommandanten. Er war 1988 in die Feuerwehr eingetreten, hat alle Ausbildungsstufen durchlaufen und war von 2008 bis 2024 der Erste Kommandant. „In diesen 16 Jahren wurde er zur Gallionsfigur unserer Feuerwehr“, würdigte Bürgermeister Knoll seine Verdienste. Weitere Ehrungen für 40 Jahre im aktiven Dienst erhielten Georg Bißle, Karl Reute und Christoph Egger. Auf 25 Jahre aktive Dienstzeit kann Stefan Vogt zurückblicken. Eine Urkunde für 25 Jahre passive Mitgliedschaft im Feuerwehrverein nahmen Lothar Schneider bei der Versammlung und in Abwesenheit Martin Müller entgegen. Bei der Generalversammlung wurden Ben Becker, Veronika Scheifele und Walter Hohenegger neu in die Feuerwehr aufgenommen.

Thomas Vogt (Dritter von rechts) wurde mit Urkunde der Gemeinde zum Ehrenkommandanten ernannt. Mit ihm freuten sich Vorsitzender Florian Weimeir, Bürgermeister Marcus Knoll, und der neue Kommandant Tobias Wiedl. Foto: Hieronymus Schneider