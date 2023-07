Neues Mitfahr-Konzept wird vorgestellt

Die lokale Plattform "fahrmob" soll die Mobilität zwischen Gemeinden, Landkreisen und Regierungsbezirken verbessern. Infoabend am Dienstag im Pfarrheim in Langerringen.

Die Verbesserung der Mobilität über die Grenzen von Gemeinden, Landkreisen und Regierungsbezirken hinaus ist ein zentrales Handlungsfeld im Konzept der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“. Um in dem Bereich eine Verbesserung zu erreichen, haben sich die in der ILE verbundenen Nachbargemeinden Hurlach, Igling, Lamerdingen und Langerringen entschlossen, die Mitfahrplattform „fahrmob.eco“ einzuführen. Das ist eine auf den Strukturen von Vereinen basierte, lokale Mitfahrplattform, die über die Webseite oder die App das Teilen von privaten Fahrten ermöglicht.

Vereine verifizieren die Fahrer

Das Prinzip: Teilnehmer legen sich auf einen Verein fest, für den sie fahren. Man muss nicht Mitglied des Vereins sein, aber grundsätzlich bereit sein, diesem Verein am Jahresende eingenommenen Mitfahrgelder zu spenden, wenngleich dazu keine Verpflichtung besteht. Im Gegenzug werden die Fahrer über den jeweiligen Verein verifiziert. Das ist eine Vertrauensbasis für Mitfahrer. Die Vereine ihrerseits profitieren von den kleinen Spenden und benennen „Verkehrsbotschafter“, die in ihrem jeweiligen Verein für die Teilnahme der Mitglieder werben (zum Beispiel auf der Jahreshauptversammlung oder in einer Rundmail).

Infoveranstaltung am Dienstag im Pfarrheim in Langerringen

"Durch die Beteiligung der Vereine erreicht die Plattform viel mehr Menschen, als dies durch eine neutrale Bewerbung möglich wäre. Gleichzeitig passt die Plattform durch ihr vorstehend sehr komprimiert dargestelltes Konzept hervorragend in den ländlichen Raum, wo das Angebot gleichzeitig die Mobilität deutlich verbessern kann. Ebenso fördert das Mobilitätsprojekt das gesellschaftliche Miteinander und dient dem Klimaschutz", so Marucs Knoll, Vorsitzender der ILE und Bürgermeister von Langerringen.

Den Auftakt zur Einführung von „fahrmob.eco“ in den Nachbargemeinden Hurlach, Igling, Lamerdingen und Langerringen bildet die Informationsveranstaltung am Dienstag, 1. August, ab 19.30 Uhr, im Gemeindezentrum St. Gallus in Langerringen (Pfarrgasse 3) mit dem Initiator der Plattform, Helmut Scharpf. (AZ)