Partnerschaftsverein Langerringen plant Reise nach Frankreich

Der Partnerschaftsverein Langerringen fährt Pfingsten nach La Baconnière. Es gibt einen Jugend- und einen Familienaustausch.

Nachdem im Vorjahr eine Radsportgruppe die 1200 Kilometer lange Strecke von La Baconnière nach Langerringen in acht Etappen bewältigte und viele noch mit einem Bus anreisten, steht nun der Gegenbesuch des Langerringer Partnerschaftsvereins bevor. Am Pfingstwochenende ist es soweit. Der Bus startet am Samstag, 18. Mai, um 5 Uhr am Langerringer Sportplatz. Nach der Ankunft gegen 20 Uhr ist zur Begrüßung ein gemütliches Abendessen in den Gastgeberfamilien geplant.

Ausflug an die Rennstrecke Le Mans steht auf dem Programm

Der Sonntag steht ganz im Zeichen von Spiel und Freizeit bei sportlichen und kulturellen Aktivitäten auf dem „Espace Langerringen“ in La Baconnière. Wenn die Familien am Montag einen freien Tag mit individuellen Ausflügen verbringen, wird die Jugendgruppe mit ihren Betreuern einen Kletterwald erkunden. Am Dienstag steht ein gemeinsamer Busausflug nach Le Mans mit Besuch der Rennstrecke und des Museums an. Nach einem Picknick bleibt noch etwas Zeit, um die historische Innenstadt zu besichtigen und ein Café oder Bistro aufzusuchen. Der Tag klingt mit dem Abschiedsabend im Gemeindesaal von La Baconnière aus. Am Mittwoch, 22. Mai, geht es zurück. Mit der Ankunft ist gegen Mitternacht zu rechnen.

Anmeldungen für die Reise nimmt der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins, Konrad Dobler, per E-Mail an konrad.dobler@web.de oder telefonisch unter der Nummer 0175/2968779 entgegen. Die Kosten für die Busfahrt werden je nach Teilnehmerzahl um 180 Euro betragen. Die Unterkunft bei den Gastgebern ist kostenlos. Auch wer zum ersten Mal an diesem internationalen Freundschaftsprogramm teilnehmen möchte, ist willkommen. Alle Reiseteilnehmer treffen sich am Mittwoch, 8. Mai, um 20 Uhr in der Gaststätte „Deutsches Haus“ in Langerringen, um Details zu besprechen.

