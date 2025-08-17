Prinzessinnen und Prinzen zuhauf

Die Bäume beim Musikantenstadel spendeten wohltuenden Schatten an einem sehr warmen Sommertag. So konnte man es im Rundzelt gut aushalten. „KulturGUT“ hatte nach zwei Jahren wieder den Märchenerzähler Matthias Fischer mit seinem Abraxas-Märchenzelt für das Ferienprogramm eingeladen. Und dann, sobald Matthias seine Hapi – eine metallene Schlitztrommel – anspielt, scheint sich alles zu verwandeln: Die Märchen warten im Zauberland auf ihren Auftritt. Sie schweben durch das Rauchloch über der Feuerschale herein und setzen sich auf die Zunge des Märchenerzählers. Dann beginnt er zu erzählen. Für die Kleinen von drei bis sechs Jahren gibt es das Märchen vom „Igelkind“ und jenes von den reisknödelfressenden Oni-Monstern aus Japan – was übrigens gleich neben Neinpan liegt.

Für die Größeren erzählt er von einem Schüler, der seinen Traum nicht verraten will, einer Prinzessin auf einem Glasberg und dem dritten Sohn eines Bauern, der sie rettet. Am Abend folgen die Märchen für Erwachsene: „Der Eisenhans“, „Der halbe Mann“, ein philosophisches Märchen von den Molukken und das türkische Märchen vom „Töpfchen, das immer wieder zurückkehrt“ schweben der Reihe nach ins Zelt und auf die Herzen der Zuhörer. Beeindruckend ist, wie Matthias Fischer sich auf die Altersstufe seiner Zuhörer einstellt, sie mitnimmt und zum Mitmachen einlädt. Selbst die Kleinsten bleiben eine Dreiviertelstunde ruhig sitzen – und bei den Erwachsenen blitzt im Feuerschein kindliche Freude auf. Natürlich darf auch gelacht werden: Auf die Frage, was denn eine Sense sei, antwortet ein Kind spontan: „Das waren die Rasenmäher von früher!“ Zurück zu den Bäumen: Die Nahestehenden streckten ihre Zweige und Blätter von oben ins Zelt und lauschten andächtig. Wenn die Märchen an ihnen vorbeiflogen, konnte man sie ganz leicht zittern sehen, wie von einem Windhauch berührt. Im Garten des Musikantenstadels werden seitdem Märchen weitererzählt. Wer ganz leise ist, kann das sogar hören.

