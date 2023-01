Rocky Knauer "jazzt" in Langerringen 

Das Team „Kulturgut“ der Gemeinde Langerringen veranstaltet einen beschwingten Jazzabend mit bekannten Musikern. Mit dabei ist auch eine kanadische Sängerin.

Das Team „Kulturgut“ der Gemeinde Langerringen veranstaltet am Samstag, 4. März, ab 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), einen beschwingten Jazzabend mit Rocky Knauer and Friends im Gemeindezentrum. Der in Langerringen wohnende international bekannte Bassist der Münchner Jazz-Community und der Tour-Band von Chet Baker hat zu diesem Abend der Extraklasse ein besonderes Ensemble eingeladen. Seine „Friends“ sind die Sängerin Nina Michelle, Peter Tuscher an der Trompete, Matthias Bublath am Klavier und Christian Lettner am Schlagzeug.

Nina Michelle hat ein neues Album veröffentlicht

Die kanadische Sängerin Nina Michelle wurde bereits in jungen Jahren von keinem Geringeren als Dizzy Gillespie gefördert. Nina hat mehrere Alben mit renommierten Musikern und Ensembles aufgenommen. Seit über 20 Jahren tourt sie mit ihrem eigenen „International Quartet“. Vor Kurzem hat sie das Album „Love Confessions“ veröffentlicht, auf dem sie ihre eigenen Kompositionen vorstellt.

Die kanadische Sängerin Nina Michelle tritt ebenfalls beim Jazzabend in Langerringen auf. Foto: Agentur

Der in München lebende Trompeter und Flügelhornist Peter Tuscher hat als Bandleader der Munich-Detroit-Connection auf sich aufmerksam gemacht und ist als Sideman in zahlreichen Formationen in Erscheinung getreten, darunter bei Ray Charles, Wolfgang Dauner, der Al Porcino Bigband oder Don Menza.

Eintrittskarten für diesen Abend mit traditionellem Swing und vielen populären Liedern aus dem amerikanischen und lateinamerikanischen Songbook der Standards gibt es für 15 Euro bei der Bäckerei Müller in Langerringen oder bei Regina Hinz per E-Mail an hinz-regina@web.de oder telefonisch unter 08232/73941.