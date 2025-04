Schlagzeugkonzert „Ad Astra & Friends“

Der Förderverein für Musik organisierte das diesjährige Konzert des Schlagzeugensembles Ad Astra und zog zahlreiche Besucher in das Gemeindezentrum Langerringen. Unter dem Titel „Ad Astra & Friends“ präsentierten die jungen Schlagzeuger unter der Leitung von Matthias Mercineri ein äußerst abwechslungsreiches Programm. Hinter dem Begriff „Friends“ verbargen sich in diesem Jahr Familienbands, die gemeinsam mit Schlagzeug-Youngstars für ein vielfältiges und anspruchsvolles Programm sorgten. Schon beim eröffnenden Pulverturmmarsch wurde klar: hier pulsiert eine musikalische Gemeinschaft. In „Tischmusik“ verwandelten die Jugendlichen Küchengegenstände in fein abgestimmte Rhythmusinstrumente. Für Staunen sorgte die Familie Seidl Band, die ebenso wie Familie Matthesius und Familie Seitz Band aufzeigte, wie familiäre Musizierfreude klanglich und emotional begeistern kann. Jonathan Seidl, Maria Matthesius und Valentin Seitz brillierten dabei jeweils am Schlagzeug. Spätestens bei „Can’t Help Falling in Love“, gefühlvoll gesungen von Sylvia und klanglich ergänzt durch Veith an den Kuhglocken, hatte das Konzert seinen ersten emotionalen Höhepunkt erreicht. Solistische Glanzpunkte – unter anderem von Daniel in „Tijuana Taxi“, begeisterten. In „Bürozeit“ wurde der Stress des Alltags auf musikalische Weise ironisiert. Daniel and the Catburys präsentierte starke Eigenbeiträge, während „Mago (Charleston)“ mit Tanz und Percussion zu einem stilvollen Retro-Moment wurde. „Samba Astra“ brachte südamerikanisches Temperament auf die Bühne und leitete zum krönenden Schluss über:die gemeinsame „Ode an die Freude“, bei der auch das Publikum zum Mitsingen eingeladen war. Die Zugabe „Zirkus Renz“ vereinte schließlich nochmals alle Mitwirkenden. Ad Astra hat mit diesem Konzert erneut gezeigt, wie mit Leidenschaft und Kreativität Großes entsteht–musikalisch wie menschlich. Die Spenden, die bei diesem Konzert gesammelt wurden sind in bereits in die Neuanschaffung von Instrumentarium gesetzt.

