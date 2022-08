Schorerhof präsentiert sich den Besucherinnen und Besuchern

Der Schorerhof in Langerringen lud zum Tag der offenen Tür ein. Was alles geboten war.

Die Eheleute Manuela und Herbert Lutzenberger mit ihrem Helu-Team feierten die Einweihung und somit die Fertigstellung des Schorerhofs mit ihren Handwerkern. Alle im Schorerhof beheimateten Unternehmen, die Arztpraxis Dr. Rohrer und Krell, die Sonnenapotheke, die Johann-Müller-Altenheimstiftung mit der Seniorenberatungsstelle und der Tagespflege sowie die Firma Helu-Wohnbau, präsentierten sich beim Tag der offenen Tür den zahlreichen interessierten Besuchern. Am Anfang stand eine Andacht mit Segnung des Schorerhofs durch Pater Sunil von der katholischen Pfarrgemeinde. Bei Kaffee und Kuchen wurden die Gäste musikalisch von der Jugend des Langerringer Musikvereins und der Trommelgruppe Gran Cassa unterhalten.

Führungen durch den Schorerhof

Unter der Leitung von Herbert Lutzenberger gab es Führungen durch die drei Häuser des Schorerhofs. Seniorinnen und Senioren konnten sich über das tägliche Angebot der Tagespflege der Johann-Müller-Altenheimstiftung informieren, die noch Plätze zur Verfügung hat.

Ein besonderer Höhepunkt war die Eröffnung des Maiergässles durch Bürgermeister Marcus Knoll und den Bauherrn Herbert Lutzenberger. Der abschüssige Geh- und Radweg, der die Hauptstraße mit der Viktor-von-Scheffel-Straße verbindet, wurde mit einem Seifenkistenwettbewerb für seine Bestimmung freigegeben. Da konnten sich Jung und Alt sowie Groß und Klein unter Beweis stellen. Die Teilnehmer wurden in drei Altersklassen eingeteilt und die Geschwindigkeit gemessen. Als Preis für die schnellsten Seifenkistenpiloten gab es Eisgutscheine von Bürgermeister Marcus Knoll. Für die Kinder war aber noch mehr geboten. Von einem großen Sandkasten mit Schatzsuche bis hin zur Schnitzeljagd durch den Schorerhof fehlte es an nichts. Aus den gesammelten Spenden vom Kaffee- und Kuchenverkauf wird eine Parkbank für die Senioren an der Kapelle am Schorerhof errichtet.