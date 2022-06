Mann wird von eigener Kutsche überrollt und schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einer Kutsche wurde am Montag ein 62-jähriger Mann in Langerringen schwer verletzt. Stunden später stürzte eine junge Reiterin schwer.

Plötzlich scheute das Pferd: Ein 62-Jähriger fiel am Montagmorgen in Langerringen von seiner Kutsche und wurde überrollt. Der Verletzte kam mit mehreren Knochenbrüchen in die Wertachklinik Schwabmünchen. Der Wallach fand allein, samt Kutsche, zum Pferdehof zurück.

Unfall bei Reitstunde: 13-Jährige fällt vom Pferd

Am selben Tag stürzte gegen 18 Uhr eine 13-Jährige während einer Reitstunde in Schwabmünchen vom Pferd und das Tier fiel auf das Mädchen. Die Reiterin war ansprechbar und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg gebracht. Über die Art ihrer Verletzungen und über ihren aktuellen Zustand gibt es derzeit laut Polizei keine Erkenntnisse. (AZ)