So heißt der neue Sport- und Freizeitkomplex in der Region

Bald wird der Grundstein für das Indoor-Dome-Center zwischen Langerringen und Schwabmünchen gelegt.

Der geplante Sport- und Freizeitkomplex mit Kino im Gewerbegebiet Langerringen hat jetzt einen Namen: Er soll Indoor-Dome-Center heißen. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Für den Baustart gibt es bereits einen Termin.

Grundsteinlegung soll nach Auskunft von Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll am 10. Mai sein. Seit wenigen Tagen liegt die Baugenehmigung für das Großprojekt vor. Es hat eine Fläche von 11.000 Quadratmetern. Herzstück des Projekts ist wie berichtet eine rund 4200 Quadratmeter große Familienwelt, zu der unter anderem ein Indoor-Spielplatz, ein Trampolinpark und eine Minigolfanlage gehören. Zum Konzept gehört auch ein Kino. Es soll insgesamt vier Säle haben. Betreiben soll es Kai Erfurt, der bereits das Filmhaus in Türkheim führt. Geplant sind außerdem ein Kampfsport- und Fitnessstudio sowie ein Hostel, also eine günstige Unterkunft mit einfacher Ausstattung. Für derzeit frei einteilbare Gewerberäume werden laut Pressemitteilung noch Nutzer gesucht. Alle übrigen Flächen seien bereits fest an die jeweiligen Betreiber vermietet.

Indoor-Dome-Center eröffnet in 18 Monaten

Vermieterin ist die Langerringen Grundstücksverwaltungs GmbH des Investors Gerhard Breher, der die Bauarbeiten mit den rund 180 Mitarbeitern seines Bauunternehmens mit Sitz in Wohringen ausführt. Bis das Sport- und Freizeitkomplex im Schwabmünchner Süden eröffnet ist, vergeht noch einige Zeit. Mit 18 Monaten Bauzeit rechnen die Planer. Das heißt: Eröffnung wäre dann im Herbst 2025.

Verkehrsgünstige Lage zwischen Langerringen und Schwabmünchen

Die Projektentwickler versprechen sich einen wirtschaftlichen Erfolg durch Zusammenspiel der Angebote und das Einzugsgebiet: Schließlich leben in Schwabmünchen, auf dem Lechfeld und den weiteren umliegenden Gemeinden gut 40.000 Menschen. Auch die verkehrsgünstige Lage nahe der B17 und am Kreuzungspunkt von Staatsstraße 2027, Südspange und Kaufbeurer Straße spielt eine große Rolle: Künftige Besucher erreichen den Komplex schnell und bequem.

