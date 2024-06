Langerringen

Spektakulärer Fund: Archäologen entdecken über 4000 Jahre altes Skelett

Plus Ein Fenster in die Vergangenheit: Eine Ausgrabung in Langerringen zeigt, wie die Menschen im südlichen Landkreis Augsburg lebten.

Von Maximilian Czysz

Die ersten Langerringer waren Ackerbauern und Viehzüchter: Seit einigen Wochen kommt eine historische Siedlung im Gewerbegebiet Am Römergut zum Vorschein. Auch ein Skelett wurde entdeckt. Vermutlich handelt es sich um eine Frau, die vor 4000 bis 7000 Jahre lebte. Die archäologische Ausgrabung ist die derzeit größte in der Region.

Mitarbeiter der Grabungsfirma Neupert-Kozik-Simm aus München untersuchen, vermessen und dokumentieren die Funde. 250 sind es bereits, berichtet Grabungsleiter Timo Wegner. Spektakulärster Fund ist ein Skelett. Aus den Knochenresten, die nicht mehr im Boden liegen, gehören auch 20 Zähne. Sie sind an der Oberseite abgeschliffen. Das deutet auf die Essgewohnheiten von damals hin, erklärt Wegner.

