Sportabzeichenverleihung in Langerringen

Rund 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben vergangenes Jahr ihr Sportabzeichen bei der Spielvereinigung Langerringen abgelegt.

In Anwesenheit von Bürgermeister Marcus Knoll und dem Sportabzeichenbeauftragten des Landkreises Augsburg Berthold Heubeck konnte Vorstand Gallus Ringler rund 20 erfolgreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sportabzeichenaktion 2022 begrüßen.

Insgesamt legten 94 Sportler im vergangenen Jahr bei der Spielvereinigung die Prüfungen erfolgreich ab. In Zusammenarbeit mit der Schule wurde im Sommer im Rahmen der Bundesjugendspiele bereits von 45 Schülern die erforderlichen Leistungen erbracht. Bei den Schülern wäre sogar noch eine zweistellige Zahl mehr möglich gewesen, wenn von ihnen der erforderliche Schwimmnachweis vorgelegen hätte. Doch leider haben man bei der SpVgg die Vermutung, dass sich auch an der Langerringer Schule der allgemeine Trend bemerkbar mache, dass immer weniger Kinder schwimmen können.

Seit 24 Jahren wird bei der Spielvereinigung die regelmäßige Abnahme der Prüfungen in den vier Disziplingruppen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination angeboten. Insgesamt wurden in dieser Zeit mehr als 3600 Urkunden an Teilnehmer jeden Alters ausgehändigt. Im Jahr 2022 Jahr ging die Altersspanne von der jüngsten Teilnehmerin mit 7 Jahren bis zum Alter von 77 Jahren beim ältesten Teilnehmer.

Erfolgreiche Platzierung für die Spielvereinigung Langerringen in der Landkreiswertung

Sportabzeichenbeauftragter Berthold Heubeck lobte in seinem Grußwort das Engagement des Vereins um das Sportabzeichen. So wurde die Spielvereinigung im Jahr 2022 mit dem Dritten Platz in der Landkreiswertung belohnt, vor wesentlich größeren Vereinen und nur ganz knapp hinter dem Zweitplatzierten TSV Schwabmünchen. Zugleich überreichte er an Günther Benda für sein 55. Sportabzeichen und an Gallus Ringler für das 30. Sportabzeichen jeweils ein goldenes Eichenblatt.

Bürgermeister Marcus Knoll zeigte sich angesichts der Platzierung in der Landkreiswertung positiv erstaunt und lobte das Engagement der Prüfer und Teilnehmer. Vorstand Gallus Ringler bedankte sich bei den Prüfern Günther Benda, Veronika Ringler, Günther Müller und Frank Andres sowie auch bei allen teilnehmenden Sportlern. Für die neue Saison gab er als Ziel aus, dass die Teilnehmerzahl wieder dreistellig werden soll. Ab Mai werden wieder Abnahmetermine angeboten. Die genauen Tage werden im Frühjahr bekanntgegeben. Bei Kaffee und Kuchen klang der Nachmittag aus. (AZ)

Die Sportabzeichenteilnehmer 2022, ohne Schüler: