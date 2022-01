Staatsstraße 2035 bei Langerringen soll ausgebaut werden

Plus Die Straße zwischen Langerringen und Westerringen wird zur Baustelle. Was dort alles geplant ist.

Die Staatsstraße 2035 südlich Langerringen soll ausgebaut werden. Geplant ist außerdem, die in diesem Bereich liegenden Brücken über den Röthenbach und die Singold sowie den Durchlass für einen Flutgraben zu erneuern.